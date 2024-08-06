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    Жену коуча Дмитрия Портнягина задержали по подозрению в даче взятки

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    Супругу бизнес-коуча и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина задержали по делу о посредничестве в даче взятки в крупном размере. Об этом 6 августа Агентству городских новостей «Москва» рассказала пресс-секретарь Тверского суда Мария Освальдо.

    «В отношении Екатерины Портнягиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий без даты», — уточнила она. О других подробностях дела не сообщается. Информацию также подтверждает ТАСС со ссылкой на материалы дела. По данным агентства, Портнягина подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

    Коуча и автора серии книг «Трансформатор» Дмитрия Портнягина обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. По версии следствия, блогер вместе с супругой не заплатили в казну более 124 миллионов рублей. Решения суда Портнягин дожидаться не стал и заявил, что погасит все долги перед государством. Сейчас он находится под домашним арестом. Вину по делу об отмывании денег коуч не признал.

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