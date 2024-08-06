Жену коуча Дмитрия Портнягина задержали по подозрению в даче взятки

Супругу бизнес-коуча и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина задержали по делу о посредничестве в даче взятки в крупном размере. Об этом
«В отношении Екатерины Портнягиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий без даты», — уточнила она. О других подробностях дела не сообщается. Информацию также подтверждает ТАСС со ссылкой на материалы дела. По данным агентства, Портнягина подозревается по
Коуча и автора серии книг «Трансформатор» Дмитрия Портнягина обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. По версии следствия, блогер вместе с супругой не заплатили в казну более