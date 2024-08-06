Обвиняемый в разбое у Автово показал следователям, как резал подростка ради телефона

Нападение на подростка в районе Автово стало уголовным делом о разбое, совершенном с применением предмета в качестве оружия ( ч. 2. ст. 162 УК РФ ), сообщает 6 августа пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу. В ходе проверки показаний обвиняемый продемонстрировал, как орудовал ножом ради телефона.

Следствие установило, что в минувшее воскресенье мужчина возле дома на улице Возрождения угрожал ножом подростку, чтобы заполучить его смартфон. Однако молодой человек оказал сопротивление, за что получил удар ножом в область сердца.