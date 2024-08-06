    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-в

    760мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.95eur93.04

    Обвиняемый в разбое у Автово показал следователям, как резал подростка ради телефона

    3198
    10 комментариев

    Нападение на подростка в районе Автово стало уголовным делом о разбое, совершенном с применением предмета в качестве оружия (ч. 2. ст. 162 УК РФ), сообщает 6 августа пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу. В ходе проверки показаний обвиняемый продемонстрировал, как орудовал ножом ради телефона.

    Следствие установило, что в минувшее воскресенье мужчина возле дома на улице Возрождения угрожал ножом подростку, чтобы заполучить его смартфон. Однако молодой человек оказал сопротивление, за что получил удар ножом в область сердца.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшего догнал наряд патрульно-постовой службы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как писала «Фонтанка», задержанный — 41-летний Александр, который, судя по всему, был в измененном состоянии сознания. В отношении мужчины составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и потреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

    Известно, что мужчина не так давно освободился из колонии строгого режима, куда он попал после нападения с ножом в Ленинске-Кузнецком. В материалах дела сказано, что удар клинком в грудь стал ответом на брань и побои. В феврале 2019 года суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к четырем годам и трем месяцам колонии, отметив опасный рецидив. Кроме того, Александр привлекался за грабежи, кражу и угрозы убийством в Кемеровской и Саратовской областях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Следственные действияНападение с ножом
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close