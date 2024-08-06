Обвиняемый в разбое у Автово показал следователям, как резал подростка ради телефона

Нападение на подростка в районе Автово стало уголовным делом о разбое, совершенном с применением предмета в качестве оружия (
Следствие установило, что в минувшее воскресенье мужчина возле дома на улице Возрождения угрожал ножом подростку, чтобы заполучить его смартфон. Однако молодой человек оказал сопротивление, за что получил удар ножом в область сердца.
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Пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшего догнал наряд патрульно-постовой службы.
Как писала «Фонтанка», задержанный —
Известно, что мужчина не так давно освободился из колонии строгого режима, куда он попал после нападения с ножом в Ленинске-Кузнецком. В материалах дела сказано, что удар клинком в грудь стал ответом на брань и побои. В феврале