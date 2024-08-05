Подросток получил удар ножом в грудь от опасного незнакомца в Автово

Юный житель Кировского района Петербурга попал в реанимацию через три дня после празднования своего 17-летия. У дома на него с ножом напал незнакомец с бурным прошлым. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 августа.
Медиков и полицию к пятиэтажке на улице Возрождения накануне около половины одиннадцатого ночи вызвала женщина, рассказавшая о нападении на юношу. По предварительным данным, мужчина попытался забрать у него телефон и сбежал, полоснув ножом по предплечью и попав в область сердца.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его обидчика догнал наряд патрульно-постовой службы.
В отдел увезли 41-летнего Александра. Судя по всему, он был в изменённом состоянии сознания. В отношении мужчины составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Первым для задержанного оно не станет. Не так давно он освободился из колонии строгого режима, куда уехал после нападения с ножом в городе Ленинск-Кузнецкий. Судя по материалам, удар клинка в грудь стал ответом на брань и побои. В феврале 2019 года суд признал Александра виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 4 годам и трём месяцам колонии, отметив опасный рецидив. Ранее мужчина привлекался за причинение лёгкого вреда, грабежи, кражу и угрозы убийством в Кемеровской и Саратовской областях.