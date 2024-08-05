Подросток получил удар ножом в грудь от опасного незнакомца в Автово

Юный житель Кировского района Петербурга попал в реанимацию через три дня после празднования своего 17-летия. У дома на него с ножом напал незнакомец с бурным прошлым. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 августа.



Медиков и полицию к пятиэтажке на улице Возрождения накануне около половины одиннадцатого ночи вызвала женщина, рассказавшая о нападении на юношу. По предварительным данным, мужчина попытался забрать у него телефон и сбежал, полоснув ножом по предплечью и попав в область сердца.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его обидчика догнал наряд патрульно-постовой службы.