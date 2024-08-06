Еще 18 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш. Рассказываем, что происходит в стране

В Бангладеш уже несколько дней продолжаются беспорядки. Минувшей ночью демонстранты подожгли отель в городе Джашор, где в пожаре погибли 18 человек, еще 150 были госпитализированы. Количество жертв продолжает расти. «Фонтанка» рассказывает, что происходит в стране. Как сообщило издание The Business Standard, отель Zabeer International, который подожгли протестующие, может принадлежать генеральному секретарю местной партии «Авами Лиг» Шахину Чакладару. О возгорании стало известно около 16:00 по местному времени, а потушить огонь удалось через четыре часа.

Днем 5 августа участники беспорядков подожгли Мемориальный музей Бангабандху. За этим последовало мародерство. Грабители ворвались в официальную резиденцию премьер-министра страны в Ганобхабан. Кроме этого, участники протестов повалили памятник первому президенту страны Муджибуру Рахману.

Студенческие волнения в Бангладеш начались в июле 2024 года. Участники протестов и организация «Студенческое движение против дискриминации» требуют отменить систему квот, по которой почти 30% государственных должностей бронируются за родственниками ветеранов войны с Пакистаном в 1971 году. Именно после нее страна получила независимость.

Ситуация в Бангладеш накалялась постепенно. Если в июле все начиналось с манифестов, то в августе начали поступать сообщения о беспорядках, поджогах и мародерстве. На фоне этой ситуации премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну, сообщал Reuters. По информации издания NDTV, сейчас она находится в Индии. Утром 6 августа стало известно о формировании временного правительства. Об этом заявил начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман, слова которого привел ТАСС со ссылкой издание Daily Pakistan.

Посольство России в Бангладеш рекомендовало согражданам соблюдать комендантский час и не выходить на улицу.