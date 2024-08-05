Премьер Бангладеш ушла в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне масштабных протестов в стране. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии.

Как отмечают в агентстве, Шейх Хасина подала в отставку в понедельник после месяца кровавых протестов, в результате которых погибло более 300 человек. Командующий армией генерал Вакер-Ус-Заман заявил, что премьер-министр покинула страну, в связи с чем будет сформировано временное правительство.

О подтвержденном местонахождении премьер-министра неизвестно. Согласно данным СМИ, Шейх Хасина могла сесть на военный вертолет со своей сестрой и направиться в восточный индийский штат Западная Бенгалия, расположенный рядом с границей Бангладеш. При этом также сообщалось о том, что премьер-министр могла отправиться в северо-восточный индийский штат Трипура.

Известно, что в понедельник, 5 августа, протестующие начали штурмовать резиденцию премьер-министра Бангладеш в Дакке. Сотне демонстрантов удалось ворваться в резиденцию Шейх Хасины.