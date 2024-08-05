Премьер Бангладеш ушла в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне масштабных протестов в стране. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии.
Как отмечают в агентстве, Шейх Хасина подала в отставку в понедельник после месяца кровавых протестов, в результате которых погибло более 300 человек. Командующий армией генерал Вакер-Ус-Заман заявил, что премьер-министр покинула страну, в связи с чем будет сформировано временное правительство.
О подтвержденном местонахождении премьер-министра неизвестно. Согласно данным СМИ, Шейх Хасина могла сесть на военный вертолет со своей сестрой и направиться в восточный индийский штат Западная Бенгалия, расположенный рядом с границей Бангладеш. При этом также сообщалось о том, что премьер-министр могла отправиться в северо-восточный индийский штат Трипура.
Известно, что в понедельник, 5 августа, протестующие начали штурмовать резиденцию премьер-министра Бангладеш в Дакке. Сотне демонстрантов удалось ворваться в резиденцию Шейх Хасины.
Посольство РФ в Бангладеш призвало россиян, находящихся в стране, соблюдать комендантский час, а также не покидать места проживания. Кроме того, добавили, что для поддержания порядка на улицах задействованы дополнительные силы полиции, спецназа и армии.
Массовые протесты вспыхнули в Бангладеш после объявления о многодневной «акции несотрудничества» с правительством, которую начала организация «Студенческое движение против дискриминации». Столкновения студентов с полицией и проправительственными активистами переросли в беспорядки, в результате которых погибло более 300 человек. В стране ввели комендантский час и отключают интернет, чтобы сдерживать протесты.