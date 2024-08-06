Мишустин определил, кто будет курировать национальные цели развития

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров будет курировать цели, связанные с вопросами технологического лидерства, в том числе «обеспечение технологической независимости в различных областях экономики».
«Непосредственно под его кураторством будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов», — отметили в правительстве РФ.
Параллельно другие вице-премьеры должны будут заниматься обеспечением технологической независимости в своих компетенциях. Татьяна Голикова будет курировать технологическую независимость в сфере сохранения здоровья россиян. Это, например, «разработка отечественных биомедицинских технологий». Также под контролем Голиковой направление по повышению суммарного коэффициента рождаемости. Дмитрий Патрушев займется курированием продовольственной безопасности. Виталию Савельеву отдана сфера по созданию беспилотных авиасистем. Александр Новак будет курировать новые энергетические технологии, под руководством Дмитрия Григоренко планируется развитие искусственного интеллекта и развитие цифровой трансформации.
«Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин совместно с другими вице-премьерами будет курировать достижение национальных целей в области создания комфортной и безопасной среды для жизни», — уточнили в правительстве.
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко отдана сфера, связанная с развитием потенциала каждого человека. Реализация его личных талантов, «воспитание патриотичной и социально ответственной личности».