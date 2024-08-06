Мишустин определил, кто будет курировать национальные цели развития

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 6 августа определил вице-премьеров, которые будут курировать достижение национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным до 2030 года и на перспективу — до 2036-го . Соответствующая информация размещена на сайте правительства России.



Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров будет курировать цели, связанные с вопросами технологического лидерства, в том числе «обеспечение технологической независимости в различных областях экономики».



«Непосредственно под его кураторством будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов», — отметили в правительстве РФ.

