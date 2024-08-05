Насмерть сбившая мужчину на Приморском шоссе петербурженка отделалась условным сроком

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Яны Лемес, которая насмерть сбила мужчину во время заноса на Приморском шоссе в 2022 году. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 5 августа.



Трагическая авария случилась в Рождество около 9:30 утра на 24-м километре трассы. Водительница «Шкоды Октавии» ехала в сторону поселка Лисий Нос по заледенелой дороге на скорости 60 км/ч. На закруглении трассы автомобиль занесло в дорожное ограждение и откинуло в кювет, где он сбил 62-летнего мужчину, который перед этим сошел с трассы на «Фольксвагене Поло».



Пострадавший скончался на месте от сочетанной тупой травмы тела. Очевидцы делились кадрами с места аварии в соцсетях.



Женщину признали виновной по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». «Лемес вину признала. Дело рассматривалось в особом порядке», — говорится в сообщении.



Отмечалось, что водитель на учетах не состоит, имеет несовершеннолетнего ребенка, официально работает, ранее не судима, а также возместила имущественный ущерб и моральный вред. В результате суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год с двухгодичным запретом на вождение.

