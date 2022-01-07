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Очевидцы: В аварии на Приморском шоссе погиб человек. Пробка достигла двух километров

На Приморском шоссе в аварии, по сообщениям очевидцев, погиб человек. Об этом 7 января рассказали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

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По словам очевидца, на месте ДТП лежит накрытый человек. На опубликованных кадрах видно, что две машины съехали в кювет, одна из них заметно повреждена.

Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует почти двухкилометровую пробку на Приморском шоссе в сторону Лисьего Носа. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

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