СВР предупредила о готовящихся в США статьях о допинге в российском спорте

США планируют серию публикаций о «допинговых нарушениях в российском спорте высших достижений». Об этом
«Особое внимание уделят дисциплинам, где Россия является мировым лидером», — говорится в заявлении.
Отмечается, что речь идет о художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании. По данным СВР, проект курируют бывший
В ведомстве напомнили, что Международный олимпийский комитет (МОК)
«В ходе этого позорного мероприятия завоеванное россиянами в спортивной борьбе золото торжественно отдадут американцам. Серебро получат японцы», — заявили в СВР.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в
Родченков также причастен к созданию одноименного акта. Одобренный сенатом США в ноябре 2020 года, документ предусматривает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Согласно ему, спортсменам грозит до десяти лет тюрьмы, физическим лицам — штрафы до