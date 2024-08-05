СВР предупредила о готовящихся в США статьях о допинге в российском спорте

США планируют серию публикаций о «допинговых нарушениях в российском спорте высших достижений». Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России.



«Особое внимание уделят дисциплинам, где Россия является мировым лидером», — говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет о художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании. По данным СВР, проект курируют бывший и. о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григорий Родченков и экс-начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский.