    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, с-з

    757мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.7eur92.83

    СВР предупредила о готовящихся в США статьях о допинге в российском спорте

    1249
    7 комментариев

    США планируют серию публикаций о «допинговых нарушениях в российском спорте высших достижений». Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России.

    «Особое внимание уделят дисциплинам, где Россия является мировым лидером», — говорится в заявлении.

    Отмечается, что речь идет о художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании. По данным СВР, проект курируют бывший и. о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григорий Родченков и экс-начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский.

    В ведомстве напомнили, что Международный олимпийский комитет (МОК) 7 августа проведет церемонию вручения медалей командного турнира фигуристов Олимпиады-2022 в Пекине. Изначально в этих соревнованиях победу одержала российская команда, однако из-за положительной допинг-пробы у Валиевой организаторы пересчитали баллы, и в итоге россияне опустились на третью строчку.

    «В ходе этого позорного мероприятия завоеванное россиянами в спортивной борьбе золото торжественно отдадут американцам. Серебро получат японцы», — заявили в СВР.

    Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о «действующей» в России допинг-системе. Работа Родченкова в этом направлении привела к тому, что против РФ ввели санкции на Олимпиадах в 2018, 2020 и 2022 годах. Многих отечественных спортсменов отстранили, а Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия.

    Родченков также причастен к созданию одноименного акта. Одобренный сенатом США в ноябре 2020 года, документ предусматривает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Согласно ему, спортсменам грозит до десяти лет тюрьмы, физическим лицам — штрафы до 250 тысяч долларов, а юридическим — штраф до миллиона долларов. В феврале спортивный врач Эрик Лира стал первым человеком, получившим срок по «Акту Родченкова» за предоставление допинга спортсменам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Допинг
    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close