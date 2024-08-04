В Петербурге школьница попала в больницу после падения на голову светофора. Стойку снес водитель грузовика

В Приморском районе Петербурге водитель грузовика снес светофор, который рухнул прямо на голову переходившей дорогу школьнице. Девочке потребовалась помощь врачей, стало известно «Фонтанке» 4 августа.



Дорожный инцидент произошел накануне около половины одиннадцатого утра у дома 15/30 по проспекту Королева. Водитель грузовика, двигаясь по тротуару, сбил светофорную стойку с дорожными знаками, которая рухнула на семиклассницу. Девочка шла на зеленый в сопровождении взрослых.

В результате ДТП 13-летняя получила сильный удар по голове. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сотрясением и резаной раной лба.