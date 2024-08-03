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    The Telegraph: ПО для британских атомных подводных лодок создавалось при участии российских и белорусских программистов

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    7 комментариев

    Инженеры британских атомных подлодок используют ПО, созданное при участии минских и томских программистов. Об этом пишет издание The Telegraph.

    Как выяснили журналисты, внутреннюю сеть для инженеров подлодок, которая работала бы по принципу интернета, но была изолирована от него (интранет), должны были создать британские сотрудники, имеющие доступ к секретной информации. Но получившая заказ фирма WM Reply передала часть работ на аутсорс разработчикам из минской компании, один из которых и вовсе находился в Томске.

    Британский подрядчик старался это скрыть, но Министерство обороны королевства начало собственное расследование и обнаружило угрозу национальной безопасности.

    Существуют опасения, пишет The Telegraph, что программный код будет использоваться для раскрытия местоположения подлодок.

    В WM Reply, впрочем, заверили, что уважают требования клиентов в области безопасности.

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    Комментарии 7

    Огромная польза!03 Авг 2024 в 21:31
    Все любят гастриков из бедных стран подешевле нанять. )

    Но никто никакого ПО ни для каких лодок не писал. А вот как на самом деле было:

    Инженеры из Беларуси создали корпоративную сеть для британской компании Rolls-Royce Submarines, которая производит реакторы для атомных подводных лодок королевских ВМС. Несколько лет назад Rolls-Royce Submarines обратилась к консалтинговой фирме WM Reply для разработки обновления своей внутренней корпоративной сети.
    Эта компания, в свою очередь, для реализации проекта наняла разработчиков из Беларуси. Также в создании принимали участие российские программисты.
    WM Reply воспользовалась услугами специалистов из Минска и Томска с целью сэкономить. Сам контракт фирмы с Rolls-Royce Submarines оценивался в £500 тыс.

    Опять с величием не получилось. ( Обычный аутсорс на готовых работать за еду.
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