The Telegraph: ПО для британских атомных подводных лодок создавалось при участии российских и белорусских программистов

Инженеры британских атомных подлодок используют ПО, созданное при участии минских и томских программистов. Об этом пишет издание The Telegraph.
Как выяснили журналисты, внутреннюю сеть для инженеров подлодок, которая работала бы по принципу интернета, но была изолирована от него (интранет), должны были создать британские сотрудники, имеющие доступ к секретной информации. Но получившая заказ фирма WM Reply передала часть работ на аутсорс разработчикам из минской компании, один из которых и вовсе находился в Томске.
Британский подрядчик старался это скрыть, но Министерство обороны королевства начало собственное расследование и обнаружило угрозу национальной безопасности.
Существуют опасения, пишет The Telegraph, что программный код будет использоваться для раскрытия местоположения подлодок.
В WM Reply, впрочем, заверили, что уважают требования клиентов в области безопасности.