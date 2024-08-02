«Я вижу будущее». Полиция показала, как скейтер кинул доску в уезжающий автобус

Пресс-служба петербургской полиции показала, как на улице Володарского в Сестрорецке в лобовое стекло прилетает скейтборд. Избавился от свой доски 27-летний уроженец Ростовской области, который признался, что видит будущее и знал, что в результате этого броска никто из пассажиров не пострадает.

ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В половину десятого утра в минувшую среду молодой человек стоял на остановке, около 64-го дома на улице Володарского, мимо него проезжал автобус №221Э. В какой-то момент ростовчанин кинул в транспорт свой скейтборд, а после скрылся.

Свое поведение он оправдал тем, что никаких опасных последствий от его поступка быть не могло, поскольку он якобы способен предвидеть будущее. «Я понимал, что там были люди, но знал, что им ничто не угрожает. Я вижу будущее», — заявил задержанный, уточнив, что в его голове исход ситуации был только один — никто не пострадает.

Правоохранителям он также рассказал, что привлекался в прошлом по 228 УК РФ за гашиш и амфетамин.

ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области