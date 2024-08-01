Неизвестный скейтер психанул и разбил стекло автобуса в Сестрорецке своей доской

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта пассажира и водителя автобуса. В результате скандала общественный транспорт лишился лобового стекла. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 августа.
Накануне утром в полицию позвонил водитель автобуса. Он рассказал, что неизвестный пассажир устроил скандал из-за того, что транспорт якобы не остановился на нужной ему остановке. После молодой человек вышел на улицу и бросил свой скейтборд в лобовое стекло автобуса, разбив его, а затем ушел. Дело было в Сестрорецке.
Автобус МАЗ оборудован камерами видеонаблюдения. Полиция готовится посмотреть записи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.