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    Неизвестный скейтер психанул и разбил стекло автобуса в Сестрорецке своей доской

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    Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта пассажира и водителя автобуса. В результате скандала общественный транспорт лишился лобового стекла. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 августа.

    Накануне утром в полицию позвонил водитель автобуса. Он рассказал, что неизвестный пассажир устроил скандал из-за того, что транспорт якобы не остановился на нужной ему остановке. После молодой человек вышел на улицу и бросил свой скейтборд в лобовое стекло автобуса, разбив его, а затем ушел. Дело было в Сестрорецке.

    Автобус МАЗ оборудован камерами видеонаблюдения. Полиция готовится посмотреть записи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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