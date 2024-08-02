Способного предвидеть будущее скейтера задержали в Петербурге. Он разбил лобовое стекло автобуса за отказ остановиться

В Петербурге полиция задержала скейтера, разбившего лобовое стекло автобуса своей доской за якобы отказ водителя остановиться. Сотрудникам МВД он заявил, что способен предвидеть будущее, поэтому никаких опасных последствий от его поступка якобы быть не могло.
Скейтером-предсказателем оказался 27-летний уроженец Ростовской области, ранее судимый за наркотики. Как рассказала 2 августа пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в городе он подрабатывал подсобным рабочим и жил в вагончике-бытовке прямо на стройке.
«Фонтанка» 1 августа рассказывала об инциденте с автобусом в Сестрорецке. В полицию обратился водитель транспортного средства и рассказал о пассажире, устроившем скандал прямо в салоне. Причина — автобус якобы не остановился на нужной ему остановке. Далее юноша вышел на улицу и бросил скейтборд в лобовое стекло, разбив его, а затем ушел. Возбуждено уголовное дело о вандализме.