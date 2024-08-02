Способного предвидеть будущее скейтера задержали в Петербурге. Он разбил лобовое стекло автобуса за отказ остановиться

В Петербурге полиция задержала скейтера, разбившего лобовое стекло автобуса своей доской за якобы отказ водителя остановиться. Сотрудникам МВД он заявил, что способен предвидеть будущее, поэтому никаких опасных последствий от его поступка якобы быть не могло.



Скейтером-предсказателем оказался 27-летний уроженец Ростовской области, ранее судимый за наркотики. Как рассказала 2 августа пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в городе он подрабатывал подсобным рабочим и жил в вагончике-бытовке прямо на стройке.