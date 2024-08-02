Второй сцене БДТ им. Товстоногова предстоит масштабная реставрация

Декор, фасады и интерьеры Каменноостровского театра, второй сцены БДТ, пришли в плохое состояние и требуют реставрации. Это следует из опубликованного на сайте КГИОП акта историко-культурной экспертизы на проект сохранения памятника.



Обследование показало, что фасады здания, лепной декор из гипса, известняковая облицовка цоколя, живописные интерьеры и дубовый паркет находятся в неудовлетворительном состоянии.



На фасадах биопоражения, локальные утраты декора, наблюдается общий износ элементов, красочный слой кое-где нарушен. У цоколя — локальные разрушения камня, обрастание мхом и водорослями в местах намокания. В живописной отделке интерьеров — потолков, ограждений бенуара, ярусов зрительного зала — появились трещины, фрагменты живописи смещаются относительно друг друга, есть загрязнения и усушка деревянного материала.



По проекту реставрации планируется привести в порядок фасады, отреставрировать оба крыльца и провести гидроизоляцию их оснований, отреставрировать живопись, дубовый паркет.



В 2022 году комитет по охране памятников обратился в Арбитражный суд с иском — требованием отреставрировать вторую сцену театра. В сентябре того же года, следует из определения суда, БДТ и комитет заключили мировое соглашение, по которому театру отводились 36 месяцев на работы. За это время БДТ должен был отреставрировать одноэтажные террасы, пристроенные к северному и южному фасадам, два крыльца восточного фасада с деревянными ограждениями в виде балюстрады с тумбами, крыльца двух пристроек и лестницы стилобата из известняковых ступеней.

