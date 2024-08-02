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    Джон Кирби: США и Россия ведут переговоры о дальнейшем обмене заключенных

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    Россия и США могут вести переговоры о последующих обменах заключенными между странами. Об этом 2 августа в эфире телеканала CNN рассказал координатор Белого дома Джон Кирби.

    Журналисты задали Кирби вопрос об осужденном в России за наркотики экс-сотруднике посольства Марке Фогеле. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что, по версии следствия, американец пытался ввезти в Россию запрещенные вещества через аэропорт Шереметьево, за что его задержали в декабре 2021 года.

    На вопрос об неслучившемся обмене Фогеля координатор Белого дома ответил так: «Даже учитывая то, что мы не смогли вернуть Фогеля, мы узнали многое о российской точке зрения по нему и его деле, и мы надеемся, что сможем применить это в переговорах, которые ведем прямо сейчас».

    Напомним, в четверг, 1 августа, в Анкаре произошел один из самых масштабных международных обменов заключенными. В результате чего в Россию вернулись восемь человек, находившихся в заключении за границей. Еще тринадцать заключенных, отбывающих наказание в российских колониях были переданы в западные страны.

    О международном обмене заключенными заговорили несколько дней назад. «Фонтанка» писала о предполагаемом списке на обмен.

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