Петербуржцам покажут «особое и необычное» Литейной части

Когда-то весь район между Таврическим и Фонтанкой предназначался для людей очень зажиточных. Оттого там множество архитектурных достопримечательностей. Но и историй непростых жильцов — не меньше. Расскажут об этом 5 августа на пешеходной прогулке. 12+

Литейную часть в начале XIX века часто сравнивали с предместьем Сен-Жермен. А о Сен-Жермен-де-Пре Оноре де Бальзак писал так: оно занимает то же положение, что ранее занимали Лувр, Королевская площадь и Версаль. К середине XIX века именно район Литейного проспекта воспринимался как центр Петербурга, а улица Сергиевская (сейчас — Чайковского) была самой аристократической. По ней — особняки Апраксиных, Барятинских, Трубецкого.

Или сам Литейный проспект. Жилец дома № 36 (Дом Неклюдова/Норова, еще его называют домом Краевского) — Николай Фигнер. Солист Его величества. Изначально об оперной карьере и не помышлял. Но, будучи морским офицером, вынужден был оставить службу из-за «семейных неисправностей», так это формулировалось. Он тайно обвенчался с гувернанткой-немкой (правда, потом в семье случились «неисправности» и более драматичные — сестра Николая, Вера Фигнер, революционерка, была приговорена к смертной казни, которую заменили каторгой). «Пять Николаев», так называют этот дом горожане: среди других знаменитых жильцов — Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Пирогов. Впрочем, и среди «не Николаев», обитавших в этом здании, было предостаточно интереснейших личностей.

Но с гидом Надеждой Морозовой мы пойдем не по параллельно-перпендикулярным улицам Литейной части, «а через лабиринты пошарпанных и отреставрированных дворов», увидим, возможно, новые для нас музеи и пространства.



Идем на прогулку «Особое и необычное Литейной части» 5 августа, подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 13.00.



Александра Шеромова

