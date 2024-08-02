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    Нижегородские полицейские застрелили быка, чтобы спасти пастуха

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    Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области
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    В Нижегородской области сотрудники полиции спасли жизнь пастуху, на которого накинулся разъяренный бык, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. К сожалению, животное пришлось застрелить.

    ГУ МВД России по Нижегородской области

    Очевидец увидел, что на берегу реки Ветлуга в рабочем поселке Воскресенское на пастуха напал бык и позвонил в единую службу спасения. В течение пяти минут на место происшествия прибыли полицейские. Сначала правоохранители попытались отогнать быка палками, затем один из них взялся за пистолет.

    «Было произведено четыре выстрела, три из них вверх как предупредительные. Бык не реагировал. Стал сильнее агрессировать и четвертый выстрел был принят на поражение», — рассказал оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД РФ «Воскресенский».

    Пастуху оказали первую помощь, диагностировав множественные ссадины и ушибы. Сам пострадавший — Игорь Юхимчук — попросил руководство регионального управления МВД объявить благодарность спасшим его сотрудникам полиции.

    Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

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