Новый федеральный округ может появиться в России. Но не сегодня, заявила Матвиенко

В России может появиться новый федеральный округ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. Однако произойдет это «не сегодня», подчеркнула она. Об этом 1 августа сообщил ТАСС.
«Мне кажется, сейчас главная задача — добиться целей специальной военной операции, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах», — заявила Матвиенко.
Она также затронула вопрос о территориальных уступках, подчеркнув, что их быть не может.
«Наша Конституция запрещает какое-либо отторжение территории РФ», — добавила Матвиенко (цитата по ТАСС).
Ранее «Фонтанка» рассказывала о смене позиции Украины по переговорам. Напомним, на прошедшей 24 июля встрече глав МИД Китая и Украины Вана И и Дмитрия Кулебы представитель Киева заявил о готовности к переговорам с Россией, однако деталей не озвучил.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что условиями для переговоров является территориальная целостность государства в границах 1991 года, то есть, возвращение областей на востоке страны. Российская же сторона настаивает на выводе войск с новых территорий, отказе Украины от планов по вступлению в НАТО и ее безъядерном статусе.