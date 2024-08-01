Новый федеральный округ может появиться в России. Но не сегодня, заявила Матвиенко

В России может появиться новый федеральный округ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. Однако произойдет это «не сегодня», подчеркнула она. Об этом 1 августа сообщил ТАСС.



«Мне кажется, сейчас главная задача — добиться целей специальной военной операции, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах», — заявила Матвиенко.

Она также затронула вопрос о территориальных уступках, подчеркнув, что их быть не может.