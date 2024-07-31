Чижика не предлагать! Какой у вас самый любимый непарадный памятник в городе?

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проект «(От)Личный Петербург» продолжается — прямо сейчас «Фонтанка» вместе с читателями собирает самые интересные места нашего города. Мы ищем маленьких «хранителей» Петербурга — скульптуры, о которых знает не каждый. Если вы знаете такую, поделитесь адресом с нами!



«Маленькие хранители города» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем непарадные памятники, любимые горожанами. Вот что мы уже обнаружили — помогите нам найти больше!

В качестве эксперта номинацию «Маленькие хранители города» курирует Павел Перец — профессиональный гид-переводчик. Мы попросили Павла выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот его выбор:



«Конек-горбунок» перед ТЮЗом; «Вещая кляча» у дома старухи-процентщицы; Ростомер Петра на Петровской набережной. Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, памятник блокадной колюшке? Или памятник поребрику и бордюру? Предложите своего кандидата!



Как выдвинуть на конкурс любимое место

Перейти на страницу выдвижения. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию. Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата. Нажать на кнопку «Отправить». Повторить для других номинаций. Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.



Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!



Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.

26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.



«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

