Хранители города. 20 необычных памятников Петербурга, о которых знают немногие

Душа города — не только в его величавых дворцах и особняках, но и в памятных знаках — зачастую неформальных, которыми могут украшать район и сами жители. Вы наверняка не слышали про большинство петербургских памятников из нашей подборки — а может, их просто не замечали. Рассказываем, где они притаились и чему посвящены, но предупреждаем: выбор — субъективный.
1. Памятник фонарщику и музей фонарей под открытым небом. На небольшой Одесской улице, что неподалеку от Смольного, есть здание с мемориальными табличками. Одна из них гласит, что в «в этом доме в
2. Памятник охтенке в саду «Нева». «С кувшином охтенка спешит» — писал Пушкин. К
3. Памятник Швейку у метро «Купчино». Накануне
4. Памятник женщинам, защитившим Ленинград. Конечно, в Петербурге множество памятников, посвященным героям разных специальностей, защищавшим Ленинград в годы Великой Отечественной, и описать их все не хватило бы десятка статей. Но некоторые из них выглядят настолько необычно, что немногие прохожие догадываются, что перед ними — монумент. Один из таких нестандартных памятников — женщинам, защитившим Ленинград, — есть на Петроградской стороне, на брандмауэре здания в Пушкарском переулке: с мемориальной доской, скульптурой на большой высоте и «лучом прожектора», пересекающим стену.
5. Сквер Ольги Берггольц на Черной речке. В Петербурге есть памятник Берггольц, но есть и сквер ее имени со скульптурной композицией из гранита. Она установлена во дворе жилого дома на набережной и состоит из печатной машинки, микрофона, дневника поэта и стелы с ее стихами.
6. Памятник участковому уполномоченному Винокурцеву. Еще один необычный памятник на военную тему, установленный, кстати говоря, совсем недавно — в конце
7. Памятник блокадной колюшке. Этот памятник легко не заметить: он расположен над водной гладью Обводного канала в Кронштадте: на металлическом завитке, имитирующем волну, закреплены три золоченые рыбки. Как те, что старались поймать жители в голодное и страшное время.
8. Памятник котлу. Еще один памятник в Кронштадте — недавний, и выглядит просто как котелок с ручкой, на пригорке. Его установили в Безымянном переулке в
9. «Взятию крепости Ниеншанц». Кстати, о шведах. На Охтинском мысу, возле раскопок крепости Ниеншанц, в
10. Памятник блокадной кошке. В память о кошках блокадного Ленинграда, в том числе съеденных и погибших от холода и голода, несколько лет назад жители дома на улице Композиторов установили в своем дворе композицию: кошка сидит на характерном венском стуле, под торшером, с мемориальной табличкой. В холодное время кошку, как и многие памятники в разных городах мира, одевают в шапочку и шарфик.
11. Памятник — печатный станок. Часть необычных памятников находятся во дворах, на территориях предприятий. Но во двор Ленполиграфмаша можно пройти без ограничений и найти в нем памятник трудовым достижениям работников этого предприятия. Находить его стоит хотя бы потому, что он выглядит как печатный станок, закрытый стеклянным коробом. Ничего не понятно, но очень интересно.
12. Памятник водовозу. Еще один «профессиональный» памятник стоит на Шпалерной улице на территории Водоканала, перед музеем «Вселенная воды». Мужичок в картузе тащит за собой по пеньковой мостовой телегу с бочкой воды — а рядом бежит собачка.
13. Памятник первой линии петербургского трамвая. По этому памятнику наверняка проходили хоть раз все, кто бывал в центре Петербурга. Но мало кто замечал, что это памятник: он выглядит как плита с надписью «Здесь проходила первая линия петербургского трамвая «Главный штаб — 8-я линия В.О.» Открыта 29 (16) сентября 1907 года». И эта плита расположена между двух коротеньких участков рельсов, с фрагментом булыжной мостовой. Ищите на тротуаре, что идет вдоль Александровского сада, со стороны начала Невского проспекта.
14. Часы-карета. Еще одно старинное транспортное средство увековечили на бульваре на
15. Памятник гребцам российского флота. А вот этот памятник легко не заметить, даже если ездишь мимо годами. Монумент у входа в топографический институт на Пионерской выглядит как три длинных весла от галер, сложенных пирамидой. Памятник — «родом» из
16. Скульптурная группа «Зодчие». Все знают про четверку архитекторов, чьи бюсты установлены в Ново-Манежном сквере напротив Дома Кино. Однако некоторых из них можно встретить вместе в еще одной точке в Петербурге — в Александровском парке. Вокруг стола с картами города сидят
17. Памятник поребрику и бордюру. В Петербурге есть не только «серьезные» памятники, но и неформальные. Среди них — небольшой монумент позади нового здания Российской национальной библиотеки на Московском. Для тех, кто путает, есть памятка: «Поребрик — здесь, бордюр в столице».
18. Колокол Нагасаки. Колокол Мира в парке имени Академика Сахарова посвящен жертвам атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки. Его установили в годовщину бомбардировки Нагасаки в
19. Памятник Коньку-горбунку. На Пионерской площади, перед Театром юного зрителя, за последние годы появилось множество скульптур. Среди них особое место занимает Конек-горбунок, установленный к
20. Блокадный репродуктор. Еще один незаметный памятник — блокадный репродуктор на углу Невского и Малой Садовой. Заметить его трудно потому, что кроме исторического, на этом месте есть и современные репродукторы, и камеры наблюдения. Но если внимательно посмотреть на стену, можно найти мемориальную доску.
Ну и, конечно, помимо перечисленных, у Петербурга есть и другие памятники, которые малоизвестными не назовешь. Например, печальные ангелы петербургского мастера Романа Шустрова, что украсили разные парки города — Измайловский и Любашинский сады, набережную Карповки. Персонажи созданы с такой душой, что невольно чувствуешь их эмоции, присаживаясь рядом на скамеечку.
О необычных скамейках Петербурга читайте в материале «Фонтанки».
Алина Циопа, «Фонтанка.ру»