Хранители города. 20 необычных памятников Петербурга, о которых знают немногие

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Душа города — не только в его величавых дворцах и особняках, но и в памятных знаках — зачастую неформальных, которыми могут украшать район и сами жители. Вы наверняка не слышали про большинство петербургских памятников из нашей подборки — а может, их просто не замечали. Рассказываем, где они притаились и чему посвящены, но предупреждаем: выбор — субъективный.



1. Памятник фонарщику и музей фонарей под открытым небом. На небольшой Одесской улице, что неподалеку от Смольного, есть здание с мемориальными табличками. Одна из них гласит, что в «в этом доме в 1871 году находилась мастерская изобретателя А. Н. Лодыгина » и «создавались первые осветительные приборы и электрические лампы». Сейчас, правда, в этом доме — администрация муниципального образования и жилкомсервис. Но перед ним — целая экспозиция исторических фонарей, какими они были в Петербурге в разные периоды развития уличного освещения: масляный, газовый, керосиновый, спиртовой и электрический. Кроме самих фонарей, есть и металлический фонарщик — присел на ограждение, оперевшись рукой на приставную лестницу. Кстати, это не единственный фонарщик в городе. Недавно памятник первому газовому мастеру России открыли у станции метро «Зенит».

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





2. Памятник охтенке в саду «Нева». «С кувшином охтенка спешит» — писал Пушкин. К 200-летию со дня его рождения на Охте установили памятник жительнице района с кувшином в руках: в XIX веке молочницы переправлялись через Неву и шли торговать на рынки или разносили молоко по домам.

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





3. Памятник Швейку у метро «Купчино». Накануне 300-летия Петербурга на площади, от которой берёт своё начало улица Ярослава Гашека, установили памятник бравому солдату Швейку — известному сатирическому персонажу этого чешского писателя. Бронзовый Швейк создан Альбертом Чаркиным.

4. Памятник женщинам, защитившим Ленинград. Конечно, в Петербурге множество памятников, посвященным героям разных специальностей, защищавшим Ленинград в годы Великой Отечественной, и описать их все не хватило бы десятка статей. Но некоторые из них выглядят настолько необычно, что немногие прохожие догадываются, что перед ними — монумент. Один из таких нестандартных памятников — женщинам, защитившим Ленинград, — есть на Петроградской стороне, на брандмауэре здания в Пушкарском переулке: с мемориальной доской, скульптурой на большой высоте и «лучом прожектора», пересекающим стену.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





5. Сквер Ольги Берггольц на Черной речке. В Петербурге есть памятник Берггольц, но есть и сквер ее имени со скульптурной композицией из гранита. Она установлена во дворе жилого дома на набережной и состоит из печатной машинки, микрофона, дневника поэта и стелы с ее стихами.

Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





6. Памятник участковому уполномоченному Винокурцеву. Еще один необычный памятник на военную тему, установленный, кстати говоря, совсем недавно — в конце 2023 года, — участковому уполномоченному Винокурцеву на площади Стачек. Поэтому еще не все петербуржцы успели его увидеть и запомнить. Мужчина в шинели несет на руках маленькую девочку, которая руками обвивает его шею. История ранее была пересказана на мемориальной доске закладного камня: « 8 ноября 1941 года ценой собственной жизни участковый уполномоченный 13 отделения милиции Ленинского района города Ленинграда Павел Дмитриевич Винокурцев спас во время бомбежки маленькую девочку».

Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





7. Памятник блокадной колюшке. Этот памятник легко не заметить: он расположен над водной гладью Обводного канала в Кронштадте: на металлическом завитке, имитирующем волну, закреплены три золоченые рыбки. Как те, что старались поймать жители в голодное и страшное время.

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





8. Памятник котлу. Еще один памятник в Кронштадте — недавний, и выглядит просто как котелок с ручкой, на пригорке. Его установили в Безымянном переулке в 1999 году как напоминание о легенде. Якобы Петр I при завоевании земель заметил шведский отряд, который бежал от его войск, бросив котелок с ухой. Так остров, где происходило дело, получил имя Котлин, и сейчас на нем находится Кронштадт. Котелок есть даже на гербе города, а в этот памятник теперь кидают монеты — для благополучия в доме.

Фото: СПб ГБУ «Музей истории Кронштадта» Поделиться Поделиться





9. «Взятию крепости Ниеншанц». Кстати, о шведах. На Охтинском мысу, возле раскопок крепости Ниеншанц, в 2000 году был установлен небольшой бастион над автомагистралью. Из него в разные стороны (и в первую очередь, на Смольный) нацелены пушки. Пушки — не простые, а исторические, поднятые со дна Невы: ранее они украшали ограду дуба, высаженного еще Петром. Но потом дуб погиб, и пушки переместили сюда. Заодно их изучили: из шести четыре относятся к XIX веку , а две — к XVII.

Фото: Илья Снопченко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





10. Памятник блокадной кошке. В память о кошках блокадного Ленинграда, в том числе съеденных и погибших от холода и голода, несколько лет назад жители дома на улице Композиторов установили в своем дворе композицию: кошка сидит на характерном венском стуле, под торшером, с мемориальной табличкой. В холодное время кошку, как и многие памятники в разных городах мира, одевают в шапочку и шарфик.

Фото: Илья Снопченко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





11. Памятник — печатный станок. Часть необычных памятников находятся во дворах, на территориях предприятий. Но во двор Ленполиграфмаша можно пройти без ограничений и найти в нем памятник трудовым достижениям работников этого предприятия. Находить его стоит хотя бы потому, что он выглядит как печатный станок, закрытый стеклянным коробом. Ничего не понятно, но очень интересно.

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





12. Памятник водовозу. Еще один «профессиональный» памятник стоит на Шпалерной улице на территории Водоканала, перед музеем «Вселенная воды». Мужичок в картузе тащит за собой по пеньковой мостовой телегу с бочкой воды — а рядом бежит собачка.

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





13. Памятник первой линии петербургского трамвая. По этому памятнику наверняка проходили хоть раз все, кто бывал в центре Петербурга. Но мало кто замечал, что это памятник: он выглядит как плита с надписью «Здесь проходила первая линия петербургского трамвая «Главный штаб — 8-я линия В.О.» Открыта 29 (16) сентября 1907 года». И эта плита расположена между двух коротеньких участков рельсов, с фрагментом булыжной мостовой. Ищите на тротуаре, что идет вдоль Александровского сада, со стороны начала Невского проспекта.

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





14. Часы-карета. Еще одно старинное транспортное средство увековечили на бульваре на 1-й Советской улице, которая раньше носила название Каретной. Скульптуру установили в 2018 году , совместив с часами. Конечно, в городе есть и другие памятники транспорту — например, трамваю. Но он, в отличие от кареты, в объяснении не нуждается.

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





15. Памятник гребцам российского флота. А вот этот памятник легко не заметить, даже если ездишь мимо годами. Монумент у входа в топографический институт на Пионерской выглядит как три длинных весла от галер, сложенных пирамидой. Памятник — «родом» из 1970-х , а сутью также отсылает к бывшему названию улицы — Большая Гребецкая.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





16. Скульптурная группа «Зодчие». Все знают про четверку архитекторов, чьи бюсты установлены в Ново-Манежном сквере напротив Дома Кино. Однако некоторых из них можно встретить вместе в еще одной точке в Петербурге — в Александровском парке. Вокруг стола с картами города сидят А. Н. Воронихин , Ж. Тома Де Томон , В. И. Баженов , О. Монферран , Д. Трезини , К. Росси , А. Д. Захаров , Б. Растрелли . Установили работу Александра Таратынова тут в 2011 году , вместе с более известной скульптурной группой «Мини-Петербург».

17. Памятник поребрику и бордюру. В Петербурге есть не только «серьезные» памятники, но и неформальные. Среди них — небольшой монумент позади нового здания Российской национальной библиотеки на Московском. Для тех, кто путает, есть памятка: «Поребрик — здесь, бордюр в столице».

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





18. Колокол Нагасаки. Колокол Мира в парке имени Академика Сахарова посвящен жертвам атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки. Его установили в годовщину бомбардировки Нагасаки в 1988 году , и это — ответный подарок жителей японского города, где установили памятник «Мир» работы Михаила Аникушина.

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





19. Памятник Коньку-горбунку. На Пионерской площади, перед Театром юного зрителя, за последние годы появилось множество скульптур. Среди них особое место занимает Конек-горбунок, установленный к 100-летию ТЮЗа в 2022 году — спектакль по мотивам сказки Ершова стал первым, с которого началась история этого театра. Автор скульптуры — Григорий Потоцкий.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





20. Блокадный репродуктор. Еще один незаметный памятник — блокадный репродуктор на углу Невского и Малой Садовой. Заметить его трудно потому, что кроме исторического, на этом месте есть и современные репродукторы, и камеры наблюдения. Но если внимательно посмотреть на стену, можно найти мемориальную доску.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ну и, конечно, помимо перечисленных, у Петербурга есть и другие памятники, которые малоизвестными не назовешь. Например, печальные ангелы петербургского мастера Романа Шустрова, что украсили разные парки города — Измайловский и Любашинский сады, набережную Карповки. Персонажи созданы с такой душой, что невольно чувствуешь их эмоции, присаживаясь рядом на скамеечку.

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



