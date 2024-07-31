«Лучший историограф бардовской песни». В Петербурге скончался бард Заир Рудер

В Петербурге 26 июля скончался известный бард, экс-председатель городского клуба песни «Восток» Заир Рудер. Его не стало в возрасте 78 лет. Дата и место похорон будут известны позднее, сообщил его внук Егор 31 июля.

«Не стало моего дедушки — Заира Рудера. Он посвятил свою жизнь двум вещам: бардовской песне и любви к моей бабушке. Он научил меня играть в шахматы. Нашу последнюю партию мы так и не доиграли», — написал Егор на странице своего дедушки в соцсети «ВКонтакте».

По словам родственника, барда не стало в течение суток после госпитализации, медики увезли его с улицы. «Его отправляют в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Ориентировочные сроки вскрытия — 3 недели. Будем держать вас в курсе», — добавил Егор.