Жителю Ленобласти дали 11 лет за убийство чиновника на глазах у жены и детей

Суд в Ленинградской области вынес приговор мужчине, в мае 2023 года зарезавшему начальника отдела градостроительства МО «Дружная Горка» Олега Виноградова. Алексею Иванову дали 11 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, сообщила 30 июля пресс-служба СК по региону. Его признали виновным в убийстве должностного лица по мотиву мести за невыполнение им служебных обязанностей с особой жестокостью.

По версии следствия, мужчина был не согласен с ответом чиновника после личного приема. Разозленный житель Ленобласти вооружился ножом, зашел за Виноградовым в подъезд и зарезал его на глазах у супруги и двух несовершеннолетних детей. От полученных ран глава МО скончался на месте.

Как уточнили в прокуратуре региона, фигурант умысел на убийство из мести отрицал, однако коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.

«Фонтанка» в сентябре 2023-го рассказывала о сути произошедшего. Незадолго до гибели Виноградова к нему на прием приходил местный житель Алексей Иванов вместе с супругой. Пару волновал вопрос о границах участка с новыми соседями, которые решили их уточнить. Выяснилось, что клочок в один квадратный метр на их территории занимает въезд на территорию Ивановых. Разговор с Виноградовым чете не понравился — жена Иванова ушла в слезах. При этом сам чиновник хотел решить вопрос мирным путем и для начала пообщаться с новыми соседями. Если же договориться не получится, в качестве решения Виноградов предложил установить частный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) для проезда. Как стало известно позднее, Иванов снова приходил в здание администрации и даже заглядывал в кабинет чиновника.

Прокуратура в Гатчине тогда не увидела повода для переквалификации уголовного дела в убийство на почве профессиональной деятельности. Адвокат семьи Виноградовых писал обращение в ведомство.