Не чиновник, просто человек. СК не видит в убийстве областного госслужащего профессиональный мотив

Прокуратура в Гатчине не нашла повода для переквалификации уголовного дела об убийстве начальника отдела градостроительства МО «Дружная Горка» Олега Виноградова. По мнению СК и надзора, в нем не было ни особой жестокости, ни профессионального мотива.

О несогласии семьи убитого с квалификацией 8 сентября «Фонтанке» рассказал адвокат потерпевших Сейран Арутюнян. От его имени в Гатчинскую горпрокуратуру было написано обращение — родным не понятно, почему дело возбуждено по первой части статьи об убийстве, хотя Виноградов был убит из-за конфликта на почве его профессиональной деятельности, да еще и на глазах супруги и детей чиновника.

Виноградов скончался в середине мая, писали «Фонтанка» и 47news. Незадолго до гибели к нему на прием приходил местный житель Алексей Иванов с супругой. Их тревожил вопрос о новых соседях, которые уточнили границы своего участка — оказалось, что метровый клочок земли занят въездом на участок Ивановых. Разговор с Виноградовым оказался волнительным для семейной пары, супруга Иванова после беседы ушла в слезах. Виноградов при этом не ставил крест на вопросе, а предложил сперва по-человечески пообщаться с новыми соседями и, если полюбовно договориться не получится, установить частный сервитут для проезда. Позже стало известно, что за час до убийства Иванов возвращался в здание администрации и заглядывал в кабинет чиновника.

По словам адвоката, со ссылкой на материалы дела, Иванов подкараулил Виноградова в подъезде в момент возвращения чиновника с работы и напал на него с ножом в парадной. Жена чиновника вышла на шум и попыталась затащить мужа домой, но Иванов не остановился и «добил Виноградова уже не только на глазах его супруги, но и на глазах его детей». Иванов сам пришел в полицию и оформил явку с повинной, он арестован. Адвокат видит логику следствия такой, что умысел Иванова не был направлен на убийство Виноградова на глазах у его семьи, то есть с особой жестокостью. В прокуратуре ему предложили попросить следствие назначить экспертизу для установления посттравматических последствий у супруги и детей Виноградова.

«В моем понимании, когда на твоих глазах убивают твоего супруга или отца, то не требуется какая-либо специальная экспертиза, которая подтвердит, что ты испытал ужас и теперь это с тобой на всю жизнь», — считает защитник.

Не видит следствие и повода для квалификации дела как убийство в связи со служебной деятельностью. Сообщалось, что якобы у Виноградова с Ивановым был затяжной конфликт, однако доказательств этому в деле нет, отмечает адвокат, — до рокового приема они виделись один раз, когда Иванов тоже приходил в администрацию по земельному вопросу, но это было за несколько лет до трагедии, и вопрос Виноградова в тот раз вроде как был решен. Никаких переписок или общения вне работы у потерпевшего с обвиняемым не было.