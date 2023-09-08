    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd98.2eur105.28

    Не чиновник, просто человек. СК не видит в убийстве областного госслужащего профессиональный мотив

    668
    2 комментария

    Прокуратура в Гатчине не нашла повода для переквалификации уголовного дела об убийстве начальника отдела градостроительства МО «Дружная Горка» Олега Виноградова. По мнению СК и надзора, в нем не было ни особой жестокости, ни профессионального мотива.

    О несогласии семьи убитого с квалификацией 8 сентября «Фонтанке» рассказал адвокат потерпевших Сейран Арутюнян. От его имени в Гатчинскую горпрокуратуру было написано обращение — родным не понятно, почему дело возбуждено по первой части статьи об убийстве, хотя Виноградов был убит из-за конфликта на почве его профессиональной деятельности, да еще и на глазах супруги и детей чиновника.

    Виноградов скончался в середине мая, писали «Фонтанка» и 47news. Незадолго до гибели к нему на прием приходил местный житель Алексей Иванов с супругой. Их тревожил вопрос о новых соседях, которые уточнили границы своего участка — оказалось, что метровый клочок земли занят въездом на участок Ивановых. Разговор с Виноградовым оказался волнительным для семейной пары, супруга Иванова после беседы ушла в слезах. Виноградов при этом не ставил крест на вопросе, а предложил сперва по-человечески пообщаться с новыми соседями и, если полюбовно договориться не получится, установить частный сервитут для проезда. Позже стало известно, что за час до убийства Иванов возвращался в здание администрации и заглядывал в кабинет чиновника.

    По словам адвоката, со ссылкой на материалы дела, Иванов подкараулил Виноградова в подъезде в момент возвращения чиновника с работы и напал на него с ножом в парадной. Жена чиновника вышла на шум и попыталась затащить мужа домой, но Иванов не остановился и «добил Виноградова уже не только на глазах его супруги, но и на глазах его детей». Иванов сам пришел в полицию и оформил явку с повинной, он арестован.

    Адвокат видит логику следствия такой, что умысел Иванова не был направлен на убийство Виноградова на глазах у его семьи, то есть с особой жестокостью. В прокуратуре ему предложили попросить следствие назначить экспертизу для установления посттравматических последствий у супруги и детей Виноградова.

    «В моем понимании, когда на твоих глазах убивают твоего супруга или отца, то не требуется какая-либо специальная экспертиза, которая подтвердит, что ты испытал ужас и теперь это с тобой на всю жизнь», — считает защитник.

    Не видит следствие и повода для квалификации дела как убийство в связи со служебной деятельностью. Сообщалось, что якобы у Виноградова с Ивановым был затяжной конфликт, однако доказательств этому в деле нет, отмечает адвокат, — до рокового приема они виделись один раз, когда Иванов тоже приходил в администрацию по земельному вопросу, но это было за несколько лет до трагедии, и вопрос Виноградова в тот раз вроде как был решен. Никаких переписок или общения вне работы у потерпевшего с обвиняемым не было.

    Прокуратура в действиях СК нашла только одно нарушение — слишком долго расследуют.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство ВиноградоваДружная горкаСКПрокуратура
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close