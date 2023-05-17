«На глазах у жены и детей». Стали известны подробности убийства чиновника в Ленобласти

После убийства 38-летнего начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений муниципального образования Дружная Горка Олега Виноградова в Ленобласти возбуждено уголовное дело. О подробностях преступления 17 мая сообщает 47news.

По данным издания, нападавший подкараулил чиновника, зашел с ним в дом и стал бить ножом на глазах у жены и детей жертвы. Подозреваемый — 60-летний водитель пожарной машины гатчинского лесничества Алексей Иванов — ночью 17 мая сам пришел в полицию и сдался. Известно, что в тот же день он с женой приходил к Виноградову на прием, чтобы обсудить спорную ситуацию, связанную с земельным участком.

У пары есть дачный дом в деревне Остров. Соседнее здание недавно купили соседи — они уточнили границы своего участка, установленные еще в 90-е, и проезд к участку Иванова сузился примерно на метр. Впрочем, в администрации утверждают, что физически проехать к нему было можно, да и забор соседи не ставили — только колышки.

Виноградов якобы посоветовал паре «по-человечески» поговорить с соседями, а если договориться не получится — установить частный сервитут для проезда. По данным полиции, из-за землеустройства участка у Иванова был длительный конфликт с Виноградовым. Впрочем, по данным 47news, задержанный заявил, что не был знаком с жертвой ранее. В администрации говорят, что Иванов пришел к Виноградову впервые — за консультацией. Издание предполагает, что до встречи Иванов мог общаться с чиновником по переписке. Отмечается, что подчиненная Виноградова не заметила, чтобы тот во время встречи повышал голос.

В Дружной Горке о подозреваемом отзываются как о спокойном и неконфликтном человеке, а его супругу, участвовавшую в выставках шитья, знакомые описывают как достаточно эмоциональную. Семья живет в сдвоенном частном доме на улице Трубной. В гатчинском лесничестве отметили, что Иванов работал на этом месте двадцать лет, алкоголем не злоупотреблял, был «обыкновенным, нормальным человеком». У погибшего осталось трое детей от 5 до 14 лет. Он работал в администрации с 2014 года, переехал из Петербурга в Дружную Горку, потому что когда-то там жили его предки.