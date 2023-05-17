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    Под Петербургом убили муниципального служащего. Подозреваемый пришел в полицию сам

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    По горячим следам раскрыто убийство муниципального служащего в Гатчинском районе Ленобласти.

    Тело 60-летнего начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений муниципального образования Дружная Горка нашла его супруга накануне около половины седьмого вечера в парадной дома 6 по улице Введенского. Мужчине нанесли многочисленные ножевые ранения. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 мая.

    Подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили оперативно. У него с погибшим был длительный конфликт из-за землеустройства его земельного участка. Днем 16 мая пенсионер приходил в муниципальное образование и снова поссорился со служащим. После этого он якобы подождал его после окончания рабочего дня у дома и напал с ножом.

    В ночь с 16-го на 17 мая подозреваемый сам пришел в 106-й отдел полиции.

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