Под Петербургом убили муниципального служащего. Подозреваемый пришел в полицию сам

По горячим следам раскрыто убийство муниципального служащего в Гатчинском районе Ленобласти.



Тело 60-летнего начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений муниципального образования Дружная Горка нашла его супруга накануне около половины седьмого вечера в парадной дома 6 по улице Введенского. Мужчине нанесли многочисленные ножевые ранения. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 мая.

Подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили оперативно. У него с погибшим был длительный конфликт из-за землеустройства его земельного участка. Днем 16 мая пенсионер приходил в муниципальное образование и снова поссорился со служащим. После этого он якобы подождал его после окончания рабочего дня у дома и напал с ножом.