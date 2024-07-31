«Красит всё в черный или уходит к молодой»: психолог рассказала про девять кризисов, с которыми сталкивается в жизни человек

С кризисом приходится бороться не только самому человеку, но и близким Иллюстрация: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





У людей на слуху только два возрастных кризиса: подростковый и среднего возраста. Но у психологов вся жизнь пациентов поделена на девять переходных этапов возрастного развития. По словам специалистов, каждый период возрастного кризиса характеризуется своими уникальными вызовами и потребностями. Но у кризисов есть и общая симптоматика, и общая стратегия преодоления. Практикующий клинический психолог Анастасия Федорова дала краткую характеристику каждому возрастному кризису, объяснила, что они значат, как идентифицируются и на что влияют. Читайте об этом в материале наших коллег из V1.RU.

Если верить психологам, то у человека вся жизнь — сплошная череда кризисов Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





У психологов существует множество подходов и методов, чтобы помочь справиться с трудными периодами. Начиная с консультаций, заканчивая развитием навыков принятия решений и поддержкой в развитии самооценки и самоуважения.



— Чтобы эффективно преодолеть кризисы, важно обращать внимание на свои внутренние переживания и не бояться искать поддержку у специалистов, — говорит Анастасия Федорова. — Важно помнить, что каждый кризис несет в себе потенциал к изменениям. Если самостоятельно вы не сможете пройти этот рубеж, то специалисты помогут преодолеть его менее болезненно и более продуктивно. По мнению практикующего психолога, симптоматика кризисов на разных стадиях, не считая младенчества, практически однотипна:

ухудшение здоровья;

снижение физической активности и энергии;

возрастание хронических заболеваний;

ощущение физического упадка;

увеличение чувства уязвимости, тревожности, потеря уверенности в себе и возможное возникновение депрессивных состояний;

негативизм;

противопоставление себя окружению;

конфликтность;

перепады настроения;

угрюмость;

внутреннее беспокойство.

Анастасия Федорова привела и девять возрастных кризисов, с которыми встречается человек в течение жизни. Кризис новорожденности

Первый кризис нас подстерегает сразу после рождения Иллюстрация: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Факт появления на свет уже становится для человека кризисом. Ребенок оказывается в мире, где ему приходится самостоятельно существовать, а не просто получать все блага, как в утробе. Самое главное — он больше не ощущает себя в безопасности. Поэтому новорожденному требуется намного больше внимания со стороны матери — человека, с которым у него была тесная связь девять месяцев перед появлением на свет. Если ребенку не удалось получить достаточного количества внимания, то в дальнейшем он не будет чувствовать себя в безопасности.

Кризис самоидентификации В 3–4 года у ребенка наступает следующий кризис. Из этого возраста у человека остаются первые воспоминания. Ребенок начинает осознавать мир и свое место в нем, стремится к изучению нового и экспериментирует. Родители в последние годы зачастую переключают ребенка на телевизор или гаджеты, лишь бы не мешал. Такие дети чаще всего, вырастая, не меняют свои предпочтения, так как не видели ничего другого. Для переживания состояния важно, чтобы родители сохраняли спокойствие и избегали авторитарного стиля взаимоотношений. Рекомендуется поощрение познавательного интереса и самостоятельности ребенка, использование игровых приемов в общении, объяснение правил поведения в простой и доступной форме, акцент на позитивном разрешении действовать, а также поиск компромиссных решений в конфликтных ситуациях.

Не стоит ребенка наказывать или что-то ему запрещать. Лучше в момент истерик садиться рядом и выдувать мыльные пузыри. Во-первых, от такого дыхания успокоитесь вы сами, а, во-вторых, ребенок отвлечется, забыв о своих недавних переживаниях.

Кризис социализации Начинается примерно в семь лет, когда ребенок идет в школу, получает некую свободу, возможность распоряжаться своей жизнью и занять место в обществе. Иногда родители выбирают окружение своим детям: «У него родители необеспеченные, не общайся с ним», «У этой девочки болеет мама, найди других, с кем пообщаться» и прочее. Но это очень вредно. Дети, которым родители выбирали круг общения, в будущем столкнутся с большими проблемами при попытке выстраивать связи с людьми. Чаще эти сложности проходит самостоятельно при завершении адаптации в школе, реже — требуется помощь специалистов.

Подростковый кризис

Родителям приходится несладко в подростковый кризис ребенка Иллюстрация: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Один из самых известных кризисов — подростковый, или по-другому — кризис 13 лет . В этом возрасте происходят огромные изменения как в физическом, так и в моральном плане. Если до этого возраста у ребенка сформировались доверительные отношения с родителями, он научился осознавать самого себя и свое место в мире, то кризис пройдет безболезненно. В ином случае придется столкнуться с подростковым бунтом: татуировки, пирсинг, перекрашивание стен в черные цвета, побеги из дома, плохие компании, нарушение УК РФ и множество других вещей, на которые способен подросток в этот период. В таком случае незамедлительно необходимо обратиться к специалисту.

Кризис юношества Человеку исполняется 18 лет, он перестает быть ребенком. На его плечи тяжким грузом падают разные вопросы и задачи, которые он должен решить: пойти на работу или продолжить обучение в вузе, какую специальность выбрать, где жить и многие-многие другие. В этом возрасте завершается сепарация от родителей. Если она произойдет не вовремя, то человеку будет труднее в дальнейшем отделиться от них и обрести независимость. Особенно это касается мужчин, для которых очень важна сепарация от матери.

Кризис четверти жизни В 20–25 лет человек задумывается о смене ведущей деятельности, поиске новых смыслов и ценностей. Проявляется этот кризис тревогой из-за неопределенности будущего, чувством безысходности и разочарованием. Кризису более подвержены женщины, так как предъявляется больше требований к их социальным ролям: жены, матери, специалиста, успешной личности.

Для преодоления рекомендуется принять ответственность за себя, определить новые жизненные ориентиры и ценности, отказаться от ненужных связей и привычек, при необходимости — обратиться за помощью к психологу. Кризис 30 Человек оглядывается на прошедшие годы, смотрит, что сделал и чего добился за свои 30 лет, оценивает, как с карьерной точки зрения прошла часть его жизни, какие достижения он может записать на свой счет. Кризис среднего возраста В 45 лет человек снова оглядывается, но не для того, чтобы оценить карьеру, а для оценки семьи: есть ли у него дети, какие отношения с близкими, каких успехов он достиг. Также он осознает собственную смертность и ограниченность времени. Если человека всё устраивает, то он живет дальше так же, как жил до этого. А если нет, то может уйти в регрессию: стремиться к эмоциям и ощущениям, которые были раньше, пытаться почувствовать себя молодым. В этом возрасте мужчины часто уходят из семьи и находят юных девушек в качестве спутниц жизни. Но, по словам психолога, это грозит еще большим развитием кризиса.

— Если человек уже нашел себе молодую, тут нужно решать вопрос с другой стороны, — говорит Анастасия Федорова. — Понять, что кризис пройдет, девушка либо надоест, либо уйдет сама к молодому или побогаче, а семью уже не вернуть. Для себя надо решить: либо вы сохраняете семью, либо остаетесь в непродолжительных отношениях с молодой пассией, а потом — один у разбитого корыта, как в сказке «О рыбаке и рыбке». Способы преодоления кризиса включают поиск новых увлечений, обучение новым навыкам, укрепление социальных связей, заботу о психологическом и физическом здоровье, а также развитие духовности. Кризис поздней взрослости

Не нужно списывать со счетов наших бабушек и дедушек Иллюстрация: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





В 60–65 лет люди выходят на пенсию. Дети уезжают и заводят свои семьи, поэтому появляется много свободного времени. Часто пожилые люди, которые не смогли занять себя чем-то, стремятся найти отдушину в детях, любыми способами привлекая их внимание, манипулируя своим возрастом и здоровьем.

В это время важно поддерживать активный образ жизни, участвовать в социальных мероприятиях, сохранять интерес к новым занятиям и хобби, поддерживать связь с семьей и друзьями, а также заниматься своим психологическим и духовным развитием. Каждый период возрастного кризиса характеризуется уникальными вызовами и потребностями. Но существуют общие стратегии преодоления, которые выделяет Анастасия Федорова: осознание и признание ситуации;

поддержка и коммуникация;

адаптация и гибкость;

саморефлексия и саморазвитие;

поиск новых возможностей и интересов;

забота о физическом и психологическом здоровье.

Преодоление кризисных состояний требует индивидуального подхода, поддержки и понимания со стороны окружающих и гораздо реже — помощи психолога.

— Ко мне периодически приходят на сессии люди с возрастными кризисами, бывают женщины, но чаще мужчины, — подмечает клинический психолог. — Иногда приходят молодые мамы, которым тяжело справиться с кризисами своего ребенка. К сожалению, нет волшебной таблетки, которую можно предложить человеку для решения всех проблем в период возрастного кризиса. Так же как нет одного-единственного метода для всех, чтобы помочь.