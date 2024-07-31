От 2,7 метра и выше: высота потолков в новостройках Петербурга подросла и остановилась

Раньше для рынка квартир экономкласса считалась нормой высота потолков на уровне 2,55 м . Со временем комфорт новостроек подрастал, а с ним и потолки — сейчас застройщики в основном предлагают высоту от 2,7 м и выше, и сильно увеличиваться она вряд ли будет — в этом просто нет особого смысла.



Хотя стандарты для разных классов жилья нигде не закреплены, по устоявшейся практике в экономклассе обычно потолки в среднем составляют 2,5 м , в «комфорте» — около 2,7 м , а в классах «бизнес» и «элита» — от 3 м , говорит руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Петербурге Булат Мирзаханов.



— Самым распространенным классом жилья на рынке Петербурга является комфорт-класс, и средняя высота потолков в нем составляет 2,7 м , — уточнил он.

Согласно действующим нормативам, потолок в жилых помещениях не может быть ниже 2,5 м.



— Еще несколько лет нормой для рынка считалась высота потолка на уровне 2,55 м , и этот показатель воспринимался покупателями как совершенно приемлемый, — рассказала Наталья Кукушкина, начальник отдела продукта и аналитики Группы ЦДС. — Но со временем он меняется в сторону увеличения. Сейчас нормой в массовом сегменте считается высота потолка на уровне 2,75 м .

— В соответствии с нашей климатической зоной в Петербурге минимально разрешенная высота потолков составляет 2,5 м . Выше можно, ниже — нельзя, — пояснила Юлия Гусакова, главный архитектор СК «Дальпитерстрой».



— По нашим данным, средняя высота потолков в квартирах в петербургских новостройках составляет 2,75 м , — согласился Максим Томашевич, начальник отдела продуктового менеджмента «Главстрой Санкт-Петербург». — Какого-то единого стандарта классности жилья, в котором были бы прописаны в том числе критерии высоты потолков, до сих пор не разработано. Сейчас каждый застройщик руководствуется внутренними стандартами качества, требованиями надзорных органов, а также собственным опытом и клиентоориентированностью.



По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», высота потолков в новостройках Петербурга варьируется от 2,65 до 3,5 м.

— На рынок периодически выходят жилые комплексы и комплексы апартаментов в реконструируемых зданиях, в том числе, например, в исторических промышленных зданиях, бывших АТС и прочих, где высота потолка 4–4,5 м и выше, что позволяет предлагать рынку уникальные двухуровневые лоты, — отметила Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).



Екатерина Ульянова, директор по маркетингу и PR GloraX, добавила, что лоты с высотой потолков больше 3,6 м встречаются крайне редко, разве что в проектах с мансардами.

— В Петербурге нередки случаи, когда для одного здания, чаще всего расположенного в центре города, может быть регламентировано несколько высот, — пояснила она. — Причина в том, что с разных точек дом не должен перекрывать определенный вид. Поэтому иногда в проектах появляются мансардные этажи, в таких квартирах верхняя точка может доходить и до 5–6 м по высоте, а нижняя точка при этом может быть 2,5 м . В зависимости от того, насколько сильный уклон у кровли, меняется перепад высоты потолков в квартире.



Достичь своего потолка При этом у разных застройщиков и даже в разных проектах одной компании высота комнат может отличаться, хотя в целом есть определенные параметры, которые становятся стандартом.

— У нас в проектах высота потолков варьируется от 2,7 до 2,8 м , и в последние годы она не менялась, — комментирует Юлия Гусакова.

По словам Булата Мирзаханова, большая часть проектов ГК «А101» реализуется в комфорт-классе, при этом высота потолков в них составляет 2,7–2,85 м , но есть в них и трехметровые квартиры, которые, как правило, располагаются на верхних этажах.

— Также в некоторых домах на первых этажах мы предусмотрели высоту потолков 4,5 м , что позволяет жителям построить в них мезонин — уютный полуэтаж с естественным светом, — добавил он. — Эта конструкция создает много возможностей для очень интересных дизайнерских решений.



Ольга Трошева также рассказала, что зачастую на последних этажах проектируются квартиры с более высокими потолками.



— У Setl Group, например, квартиры на последних этажах спроектированы по стандарту High Flat — высота потолков в таких квартирах составляет от 3-х м . Кроме того, такие квартиры имеют увеличенные оконные проемы, чтобы лучшим образом подчеркнуть открывающийся вид, — привела она пример. — Например, большинство квартир в ЖК «Дворцовый фасад» имеют высоту потолков на последних этажах от 3 до 5,5 м . Окна в таких квартирах увеличенные, а высота потолков позволяет создать особую двухуровневую планировку с антресольным этажом, многофункциональной лестницей или создать классический парадный интерьер с многоуровневым светом.

Высокие потолки до 5,5 м также можно встретить в сити-виллах — такие квартиры, как правило, расположены на первых этажах внутреннего двора жилого комплекса, имеют собственный отдельный вход и выход на террасу — у Setl Group такой формат квартир представлен в жилом комплексе Imperial Club на Васильевском острове.



— В наших жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» в начале реализации высота потолков составляла порядка 2,55 м , сейчас среднее значение колеблется в пределах 2,75–3 м , — отмечает Максим Томашевич. — Изменения связаны с развитием проектов и поэтапным повышением классности как строящихся корпусов, так и жилых комплексов в целом. Кроме того, мы ориентируемся на потребности нашей целевой аудитории.

— В наших жилых комплексах — это 2,7 м для комфорт-класса, а в бизнес-классе — 3 м , — рассказала Наталия Коротаевская, коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО. — В Группе Аквилон действует стандарт TOP FLAT, в рамках которого в ряде проектов представлены лоты с потолками выше 3 м — обычно это проекты высокого класса, такие как Tesoro и Promenade by Akvilon, но мы реализуем данную опцию и в проектах класса бизнес-лайт и комфорт. Например, TOP FLAT был реализован в нашем проекте «СолнцеPARK» в Пушкинском районе, который был сдан ещё в 2019 году, есть квартиры с высокими потолками и в реализованном проекте класса бизнес-лайт «ARTквартал.Аквилон». Сегодня лоты с увеличенной высотой потолков можно приобрести в нашем проекте класса бизнес-лайт «Аквилон Leaves», который находится в Московском районе.



По ее словам, TOP FLAT позволяет сделать двойное освещение или обустроить мезонин под небольшую гардеробную, зону отдыха или спальню.

Также с увеличенными потолками по сравнению с обычными квартирами могут быть коммерческие помещения, где в новостройках открываются пункты доставки, кафе, магазины, аптеки и другие необходимые сервисы.

— Потолки в нашей коммерции достигают 4,5 м , — добавила Наталия Коротаевская. — Они предоставляют дополнительное пространство и комфорт потенциальным арендаторам и собственникам бизнеса и позволяют установить внутри помещения высокие стеллажи, расширив ассортимент товара на квадратный метр.

— У нас есть проекты, в которых высота потолка меняется в зависимости от этажа, увеличиваясь до трех метров, — говорит Наталья Кукушкина. — Однако мы не видим, чтобы покупатели были готовы доплачивать только за более высокий потолок. Безусловно, многие клиенты при прочих равных выберут такую квартиру. Но когда стоит выбор — доплатить за высокий потолок или сэкономить — большая часть покупателей предпочтут сберечь свои средства. В связи с этим, кажется, что ценность некоторых «потолочных решений» переоценена застройщиками. В реальности люди часто не готовы платить за них.



По ее словам, это не касается премиального сегмента, где каждая деталь имеет значение: в элитных объектах высота потолка начинается от трех метров и может стремиться к бесконечности.

— В штучных объектах такие решения оправданы, продаются дороже и находят своих ценителей, — резюмировала Наталья Кукушкина.

Чем дороже, тем выше В первую очередь высота потолков зависит от класса жилья, и зависимость эта прямая, говорит Юлия Гусакова: чем выше класс, тем выше потолки — 3–3,5 м и более.

— Минимальная потолка определяется нормативами и ограничена 2,5 м — ниже в Петербурге строить нельзя, — напоминает Булат Мирзаханов. — Максимальная, как правило, ограничивается теми же 4,5 м . Возможно, в каких-то отдельных проектах в порядке исключения есть потолки и выше. Но, с моей точки зрения, в них уже встает вопрос рациональности таких решений — их очень сложно эксплуатировать. Кроме того, площадь помещений в квартирах с экстремально высокими потолками тоже должна быть соответствующей, иначе можно легко создать эффект колодца, когда комната площадью 15 кв. м , обладая очень высокими потолками, начинает пугать своими габаритами.



Максим Томашевич выделяет несколько факторов, определяющих высоту потолков в новостройках:

— Во-первых, стоит сказать о классности проекта и маркетинговой стратегии: если это премиальный жилой комплекс с малоэтажной застройкой, сооружаемый вблизи от точек притяжения — залива, парка, моря, то, разумеется, высота потолков будет на порядок выше по сравнению с классом «стандарт» или даже «комфорт», так как застройщик заинтересован в максимальном повышении видовых характеристик лотов.

Во-вторых, данный параметр зависит от лимита по высотности в конкретной локации. Если Градостроительная комиссия не одобрит предлагаемую застройщиком высоту зданий, то компания попросту не сможет приступить к строительству: придется сокращать размер за счет этажности, и в том числе высоты потолков.

Наконец, на итоговую высоту потолков в новых домах влияют технологии строительства, которые использует девелопер: некоторые монолитные конструкции, выполняющиеся промышленным способом, имеют определенные габаритные ограничения.



Не давит на голову Обращают внимание на высоту потолков и покупатели при выборе жилья.

— Чем они выше, тем привлекательнее лот для клиента, при условии, что площадь квартиры гармонирует с этой высотой, — комментирует Екатерина Ульянова. — В квартирах большей площади высокие потолки действительно смотрятся красиво, визуально увеличивают пространство, а в небольших квартирах и комнатах они будут выглядеть неэстетично и могут даже привести к появлению эха.

К примеру, стандартная высота межкомнатной двери — 2,1 м . Если представить себе такую дверь в комнате с высотой потолков 4 м , то она будет занимать лишь половину стены по высоте, что будет создавать визуальную дисгармонию, считает она. Это также стоит учитывать в дизайне помещений.

Булат Мирзаханов отметил, что при принятии решения о покупке многое зависит от предыдущего опыта: психологически очень легко переезжать в квартиры с потолками выше, чем в предыдущем жилье, но максимально некомфортно понижать высоту потолков. Впрочем, по его словам, для большинства клиентов высота в 2,7–2,8 м является комфортной и позволяет чувствовать достаточно пространства в помещении.



— Все хотят потолки повыше, чтобы было атмосферно, много пространства и ничего сверху «не давило», — говорит Юлия Гусакова.

Согласно исследованиям компании «Главстрой Санкт-Петербург», оптимальный показатель для комфортного проживания — от 2,75 м и выше.

Ни туда ни сюда Ждать радикальных изменений с точки зрения высоты потолков не стоит, считают застройщики.

— Высота потолков в 2,7–2,8 м является комфортной, — поясняет Булат Мирзаханов. — Каких-то серьезных предпосылок к ее росту нет, по крайней мере в комфорт-классе. В более высоких классах высота потолков и дальше будет дополнительным конкурентным преимуществом.

— Думаю, в масс-маркете высота меняться не будет, так как это экономически невыгодно для застройщиков, — соглашается Юлия Гусакова. — Сейчас достигнут некий консенсус с покупателями жилья этого класса, при котором клиентов устраивает высота, которая является максимальной для экономически выгодного для застройщика проекта. Что же касается элитного жилья, то здесь, как говорится, нет предела совершенству, а точнее — высоте потолка.



Например, достаточно редким продуктом на первичном рынке Петербурга остается двухуровневая квартира, но в последние годы девелоперы стали все чаще выводить на рынок новое видение двухуровневых квартир — квартиры с высокими потолками и «вторым светом», доступные для покупателей различных ценовых запросов, говорит Ольга Трошева.

— Относительно небольшая площадь жилья с высоким потолком, благодаря «второму свету», дает возможность воплотить идею второго этажа и оптимально зонировать пространство, — пояснила она.

Наталья Кукушкина и вовсе считает, что если застройщики будут вынуждены максимально снижать себестоимость строительства, рынок массового жилья может снова вернуться к потолкам высотой 2,55 м .

