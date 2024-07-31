От 2,7 метра и выше: высота потолков в новостройках Петербурга подросла и остановилась

Раньше для рынка квартир экономкласса считалась нормой высота потолков на уровне
Хотя стандарты для разных классов жилья нигде не закреплены, по устоявшейся практике в экономклассе обычно потолки в среднем составляют
— Самым распространенным классом жилья на рынке Петербурга является комфорт-класс, и средняя высота потолков в нем составляет
Согласно действующим нормативам, потолок в жилых помещениях не может быть ниже
— Еще несколько лет нормой для рынка считалась высота потолка на уровне
— В соответствии с нашей климатической зоной в Петербурге минимально разрешенная высота потолков составляет
— По нашим данным, средняя высота потолков в квартирах в петербургских новостройках составляет
По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», высота потолков в новостройках Петербурга варьируется от 2,65 до
— На рынок периодически выходят жилые комплексы и комплексы апартаментов в реконструируемых зданиях, в том числе, например, в исторических промышленных зданиях, бывших АТС и прочих, где высота потолка
Екатерина Ульянова, директор по маркетингу и PR GloraX, добавила, что лоты с высотой потолков больше
— В Петербурге нередки случаи, когда для одного здания, чаще всего расположенного в центре города, может быть регламентировано несколько высот, — пояснила она. — Причина в том, что с разных точек дом не должен перекрывать определенный вид. Поэтому иногда в проектах появляются мансардные этажи, в таких квартирах верхняя точка может доходить и до
Достичь своего потолка
При этом у разных застройщиков и даже в разных проектах одной компании высота комнат может отличаться, хотя в целом есть определенные параметры, которые становятся стандартом.
— У нас в проектах высота потолков варьируется от 2,7 до
По словам Булата Мирзаханова, большая часть проектов ГК «А101» реализуется в комфорт-классе, при этом высота потолков в них составляет
— Также в некоторых домах на первых этажах мы предусмотрели высоту потолков
Ольга Трошева также рассказала, что зачастую на последних этажах проектируются квартиры с более высокими потолками.
— У Setl Group, например, квартиры на последних этажах спроектированы по стандарту High Flat — высота потолков в таких квартирах составляет от
Высокие потолки до 5,5 м также можно встретить в сити-виллах — такие квартиры, как правило, расположены на первых этажах внутреннего двора жилого комплекса, имеют собственный отдельный вход и выход на террасу — у Setl Group такой формат квартир представлен в жилом комплексе Imperial Club на Васильевском острове.
— В наших жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» в начале реализации высота потолков составляла порядка
— В наших жилых комплексах — это 2,7 м для комфорт-класса, а в бизнес-классе —
По ее словам, TOP FLAT позволяет сделать двойное освещение или обустроить мезонин под небольшую гардеробную, зону отдыха или спальню.
Также с увеличенными потолками по сравнению с обычными квартирами могут быть коммерческие помещения, где в новостройках открываются пункты доставки, кафе, магазины, аптеки и другие необходимые сервисы.
— Потолки в нашей коммерции достигают
— У нас есть проекты, в которых высота потолка меняется в зависимости от этажа, увеличиваясь до трех метров, — говорит Наталья Кукушкина. — Однако мы не видим, чтобы покупатели были готовы доплачивать только за более высокий потолок. Безусловно, многие клиенты при прочих равных выберут такую квартиру. Но когда стоит выбор — доплатить за высокий потолок или сэкономить — большая часть покупателей предпочтут сберечь свои средства. В связи с этим, кажется, что ценность некоторых «потолочных решений» переоценена застройщиками. В реальности люди часто не готовы платить за них.
По ее словам, это не касается премиального сегмента, где каждая деталь имеет значение: в элитных объектах высота потолка начинается от трех метров и может стремиться к бесконечности.
— В штучных объектах такие решения оправданы, продаются дороже и находят своих ценителей, — резюмировала Наталья Кукушкина.
Чем дороже, тем выше
В первую очередь высота потолков зависит от класса жилья, и зависимость эта прямая, говорит Юлия Гусакова: чем выше класс, тем выше потолки —
— Минимальная потолка определяется нормативами и ограничена
Максим Томашевич выделяет несколько факторов, определяющих высоту потолков в новостройках:
— Во-первых, стоит сказать о классности проекта и маркетинговой стратегии: если это премиальный жилой комплекс с малоэтажной застройкой, сооружаемый вблизи от точек притяжения — залива, парка, моря, то, разумеется, высота потолков будет на порядок выше по сравнению с классом «стандарт» или даже «комфорт», так как застройщик заинтересован в максимальном повышении видовых характеристик лотов.
Во-вторых, данный параметр зависит от лимита по высотности в конкретной локации. Если Градостроительная комиссия не одобрит предлагаемую застройщиком высоту зданий, то компания попросту не сможет приступить к строительству: придется сокращать размер за счет этажности, и в том числе высоты потолков.
Наконец, на итоговую высоту потолков в новых домах влияют технологии строительства, которые использует девелопер: некоторые монолитные конструкции, выполняющиеся промышленным способом, имеют определенные габаритные ограничения.
Не давит на голову
Обращают внимание на высоту потолков и покупатели при выборе жилья.
— Чем они выше, тем привлекательнее лот для клиента, при условии, что площадь квартиры гармонирует с этой высотой, — комментирует Екатерина Ульянова. — В квартирах большей площади высокие потолки действительно смотрятся красиво, визуально увеличивают пространство, а в небольших квартирах и комнатах они будут выглядеть неэстетично и могут даже привести к появлению эха.
К примеру, стандартная высота межкомнатной двери —
Булат Мирзаханов отметил, что при принятии решения о покупке многое зависит от предыдущего опыта: психологически очень легко переезжать в квартиры с потолками выше, чем в предыдущем жилье, но максимально некомфортно понижать высоту потолков. Впрочем, по его словам, для большинства клиентов высота в
— Все хотят потолки повыше, чтобы было атмосферно, много пространства и ничего сверху «не давило», — говорит Юлия Гусакова.
Согласно исследованиям компании «Главстрой Санкт-Петербург», оптимальный показатель для комфортного проживания — от
Ни туда ни сюда
Ждать радикальных изменений с точки зрения высоты потолков не стоит, считают застройщики.
— Высота потолков в 2,7–2,8 м является комфортной, — поясняет Булат Мирзаханов. — Каких-то серьезных предпосылок к ее росту нет, по крайней мере в комфорт-классе. В более высоких классах высота потолков и дальше будет дополнительным конкурентным преимуществом.
— Думаю, в масс-маркете высота меняться не будет, так как это экономически невыгодно для застройщиков, — соглашается Юлия Гусакова. — Сейчас достигнут некий консенсус с покупателями жилья этого класса, при котором клиентов устраивает высота, которая является максимальной для экономически выгодного для застройщика проекта. Что же касается элитного жилья, то здесь, как говорится, нет предела совершенству, а точнее — высоте потолка.
Например, достаточно редким продуктом на первичном рынке Петербурга остается двухуровневая квартира, но в последние годы девелоперы стали все чаще выводить на рынок новое видение двухуровневых квартир — квартиры с высокими потолками и «вторым светом», доступные для покупателей различных ценовых запросов, говорит Ольга Трошева.
— Относительно небольшая площадь жилья с высоким потолком, благодаря «второму свету», дает возможность воплотить идею второго этажа и оптимально зонировать пространство, — пояснила она.
Наталья Кукушкина и вовсе считает, что если застройщики будут вынуждены максимально снижать себестоимость строительства, рынок массового жилья может снова вернуться к потолкам высотой
— Такие меры могут даже найти понимание у покупателей, — отметила она. — Премиальный сегмент эта тенденция вряд ли затронет. Здесь качество проектов и требования к ним постоянно растут, так как покупатели становятся все более насмотренными и требовательными. Но в данном случае речь идет о единичных проектах, которые не будут задавать тренд в массовом сегменте.