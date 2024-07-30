«Пусть все это горит синим пламенем». Лолита высказалась о замедлении работы YouTube



Лолита призналась, что ее хватило на несколько дней работы замедленного видеохостинга, после терпение закончилось. «Нервов моих не хватает. И смысла в нем как такого уже нет. За то время, пока мы привыкли, например, к YouTube, наши, а я очень люблю «ВКшников», развились до такой степени, <…> у меня сердце радуется», - заявила певица, указав, что продвижение ее бизнеса на российских площадках показывает положительные результаты.



Лолита призвала пользователей не бояться «сменять локацию» и «делать новые движения».



«Пусть все это горит синим пламенем с этими замедлениями. На это тратить время точно не буду. Я пошла в ВК, Яндекс. Меня все устраивает», - заключила певица.



Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».