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    «Пусть все это горит синим пламенем». Лолита высказалась о замедлении работы YouTube

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    Певица Лолита заявила, что не будет тратить время на работу в замедленном сервисе YouTube, и призвала пользователей развиваться на отечественных площадках. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале 30 июля.

    Лолита Милявская


    Лолита призналась, что ее хватило на несколько дней работы замедленного видеохостинга, после терпение закончилось. «Нервов моих не хватает. И смысла в нем как такого уже нет. За то время, пока мы привыкли, например, к YouTube, наши, а я очень люблю «ВКшников», развились до такой степени, <…> у меня сердце радуется», - заявила певица, указав, что продвижение ее бизнеса на российских площадках показывает положительные результаты.

    Лолита призвала пользователей не бояться «сменять локацию» и «делать новые движения».

    «Пусть все это горит синим пламенем с этими замедлениями. На это тратить время точно не буду. Я пошла в ВК, Яндекс. Меня все устраивает», - заключила певица.

    Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».

    Однако такие полумеры не оценил глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал немедленно заблокировать YouTube к «чертовой матери». Слухи о предстоящей блокировке осенью прямо сейчас «гуляют» в телеграм-каналах. «Ростелеком» сообщал, что качество загрузки видео на YouTube уже ухудшается.

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