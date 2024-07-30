Против экс-главы Сергокалинского района Дагестана возбудили новое дело за мошенничество с грантом

В Дагестане против бывшего главы Сергокалинского района и его сына, подозреваемых в мошенничестве при получении гранта на поддержку малого предпринимательства, возбудили уголовное дело. Об этом 30 июля сообщили в республиканском управлении СК.

По версии следствия, в 2018 году экс-глава муниципального образования изготовил и подписал рекомендательное письмо в Минсельхоз для участия сына в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. При этом он заведомо знал, что его сын не собирается заниматься животноводством. Злоупотребляя своими служебными полномочиями, глава района способствовал в незаконном получении сыном гранта в размере 2 970 000 рублей.