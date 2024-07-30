Против экс-главы Сергокалинского района Дагестана возбудили новое дело за мошенничество с грантом

В Дагестане против бывшего главы Сергокалинского района и его сына, подозреваемых в мошенничестве при получении гранта на поддержку малого предпринимательства, возбудили уголовное дело. Об этом 30 июля сообщили в республиканском управлении СК.
По версии следствия, в 2018 году экс-глава муниципального образования изготовил и подписал рекомендательное письмо в Минсельхоз для участия сына в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. При этом он заведомо знал, что его сын не собирается заниматься животноводством. Злоупотребляя своими служебными полномочиями, глава района способствовал в незаконном получении сыном гранта в размере 2 970 000 рублей.
Затем получивший грант подозреваемый изготовил официальные документы с ложными сведениями о приобретении 95 голов крупного рогатого скота, хотя на самом деле приобрел не более 50 голов. Средства в размере 470 000 рублей сын главы района обналичил и израсходовал по своему усмотрению, а вырученные от продажи скота деньги похитил, причинив ущерб Минсельхозу.
Имя бывшего чиновника не называется, но в 2018 году главой района был Магомед Омаров, позднее уволенный с должности после теракта в Дагестане.
Ранее «Фонтанка» писала о задержании Омарова, последовавшем за нападениями боевиков в Махачкале и Дербенте 23 июня: вооруженные мужчины устроили стрельбу в двух православных храмах, синагоге и на посту ДПС. Жертвами стал 21 человек, из них 16 — полицейские. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были убиты.
4 июля Омаров освободился после 10 суток ареста за мелкое хулиганство — он публично матерился. Отсидевший 10 суток административного ареста экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова был задержан по уголовному делу. Речь шла на сей раз о финансовом преступлении.
Сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова создал преступную группу для совершения терактов в Дагестане.