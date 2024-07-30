    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    754мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd86.33eur93.29

    Против экс-главы Сергокалинского района Дагестана возбудили новое дело за мошенничество с грантом

    960
    2 комментария

    В Дагестане против бывшего главы Сергокалинского района и его сына, подозреваемых в мошенничестве при получении гранта на поддержку малого предпринимательства, возбудили уголовное дело. Об этом 30 июля сообщили в республиканском управлении СК.

    По версии следствия, в 2018 году экс-глава муниципального образования изготовил и подписал рекомендательное письмо в Минсельхоз для участия сына в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. При этом он заведомо знал, что его сын не собирается заниматься животноводством. Злоупотребляя своими служебными полномочиями, глава района способствовал в незаконном получении сыном гранта в размере 2 970 000 рублей.

    Затем получивший грант подозреваемый изготовил официальные документы с ложными сведениями о приобретении 95 голов крупного рогатого скота, хотя на самом деле приобрел не более 50 голов. Средства в размере 470 000 рублей сын главы района обналичил и израсходовал по своему усмотрению, а вырученные от продажи скота деньги похитил, причинив ущерб Минсельхозу.

    Имя бывшего чиновника не называется, но в 2018 году главой района был Магомед Омаров, позднее уволенный с должности после теракта в Дагестане.

    Ранее «Фонтанка» писала о задержании Омарова, последовавшем за нападениями боевиков в Махачкале и Дербенте 23 июня: вооруженные мужчины устроили стрельбу в двух православных храмах, синагоге и на посту ДПС. Жертвами стал 21 человек, из них 16 — полицейские. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были убиты.

    4 июля Омаров освободился после 10 суток ареста за мелкое хулиганство — он публично матерился. Отсидевший 10 суток административного ареста экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова был задержан по уголовному делу. Речь шла на сей раз о финансовом преступлении.

    Сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова создал преступную группу для совершения терактов в Дагестане.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Магомед ОмаровТеракт в ДагестанеМошенничество
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close