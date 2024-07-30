Вывих колена и угроза ампутации: многодетный отец из Кудрово уехал на скорой после встречи с курьером

В Петербурге разыскивается курьер крупнейшей службы доставки еды, который на электровелосипеде сбил местного жителя, ехавшего на самокате, и скрылся с места происшествия. Олег, 39-летний отец троих детей, получил серьезную травму колена, и теперь ему предстоит длительный процесс реабилитации. Об этом 30 июля рассказал «Фонтанке» сам пострадавший.



предоставлено «Фонтанке»

Инцидент произошел ближе к полуночи 19 июля на улице Дыбенко, 40, корп. 1. По словам мужчины, он ехал к супруге из Кудрово по выделенной полосе для велосипедистов и самокатчиков в сторону метро, когда на него на полном ходу налетел курьер на электровелосипеде. От удара мужчина упал и получил вывих колена.



«Пересекая въезд во двор и переезжая поребрик, я опустил голову вниз, слышу какой-то крик, поднимаю голову, и прямо в меня летит вот этот вот большой электровелосипед с большим дядечкой, — рассказывает Олег, предположив, что курьер его явно видел, но не предпринял никаких действий, чтобы избежать столкновения. — Сам момент падения я не помню, но я обратил внимание на свою ногу, которая была развернута в сторону. И я сразу понял, что колено вышло из сустава».



Как отмечает мужчина, курьер собирался уйти, пока он не попросил о помощи. «Курьер что-то кричал, типа «чтобы ты до конца жизни хромал». Мимо проходили люди, которые решили сделать вид, что не слышат моей просьбы вызвать скорую», — вспоминает пострадавший.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Карина — супруга сбитого — была на месте через пару минут. «Вижу: муж лежит на асфальте, а поодаль от него стоит этот персонаж, который, я так понимаю, завершал звонок в скорую. Пока я смотрела, что произошло с Олегом, он положил трубку и сказал: «Ну, я поехал!» Просто упаковался и уехал», — отметила собеседница издания.

Врачи Александровской больницы диагностировали у него закрытый вывих левой голени, полный разрыв передней крестообразной связки, разрыв капсулы коленного сустава в медиальном отделе. На данный момент мужчину выписали с условием дальнейшего наблюдения у травматолога-ортопеда, хотя изначальный прогноз был куда хуже, вспоминает Олег: «Сделали рентген. Сказали, что ужасная травма, которую они встречают раз в десять лет. Говорят, что ни одной связки у вас не осталось. И угроза ампутации, если подтвердится тромб в артерии».



Однако ампутацию исключили, как и тромбоз. Теперь мужчина будет 2 месяца в гипсе, предстоят операция и длительная реабилитация.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





По факту случившегося возбуждено административное производство, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Полиция разыскивает виновника ДТП. Супруги обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, с просьбой обратиться в правоохранительные органы или к ним по телефону +7(911)200–10–59.



Поддержка курьерской службы отреагировала на произошедшее в соцсетях, заверив супругов, что такие ситуации «не должны оставаться без соответствующего внимания». «Дело в том, что в тот момент на этом месте было множество других курьеров, поэтому определить точно [кто из курьеров столкнулся с мужчиной] у нас нет возможности. Нам очень жаль, но специалистам, правда, не удалось найти именно этого курьера», — пояснили в сервисе.

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