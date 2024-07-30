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    По Петербургу бродит Геннадий, после которого исчезают сушилки в туалетах

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    Владельцы ТРК и АЗС в Петербурге бьют тревогу: в общественных уборных пропадают сушилки для рук. Совпадение это или нет, теряются устройства после посещения туалета одним и тем же мужчиной. И безобразие длится как минимум с весны. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.

    Так, 4 апреля в мужских туалетах на первом и третьем этажах ТРК «Южный полюс» пропали сушилки для рук. Спустя 10 дней то же самое случилось в женской уборной. 25 апреля устройство вновь бесследно исчезло из мужского туалета. В «Сити Молле» тоже недосчитались рукосушителей. Это произошло 12 и 13 июля.

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    Охрана просмотрела камеры. Под подозрение попал 35-летний Геннадий из Невского района. Чем объясняется его необъяснимая тяга к электросушилкам, выяснить пока не удалось. Полиция гражданина не задержала, охота на приборы продолжается. Известно, что Геннадий работает промышленным альпинистом, занимается отделочными работами. Ранее мужчина привлекался за наркотики, кражи и грабеж.

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