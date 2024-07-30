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    Взорвавший автомобиль с помощником запорожского вице-премьера в Крыму получил 14 лет колонии

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    Уроженца Украины признали виновным в покушении на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в Крыму. Суд установил, что взрыв их автомобиля курировала СБУ.

    Как сообщает Следственный комитет России 30 июля, фигуранта приговорили к 14 годам в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Ещё год он будет ограничен в передвижении.

    Из материалов дела следует, что проживающий в Симферополе уроженец Винницкой области по заданию куратора СБУ организовал покушение на троих должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области. Они получили тяжкие травмы в результате взрыва «Ленд Крузера» на Евпаторийском шоссе 19 июня прошлого года.

    Сообщалось, что в машине ехали помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области, кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов, а также его охранник и секретарь. Взорвавшийся газовый баллон, который был установлен в автомобиле, проверяли за день до ЧП.

    Следствие выяснило, что взрывное устройство находилось под баллоном, его привели в действие дистанционно.

    Пульт управления, переписка с куратором в телефоне и предметы, которые использовались для изготовления взрывчатки, были найдены при обыске у фигуранта. По данным СК, в качестве вознаграждения ему сулили 10 тысяч долларов, которые должен был получить родственник на Украине.

    Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство граждан в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, а также в незаконном обороте взрывчатки.

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