Взорвавший автомобиль с помощником запорожского вице-премьера в Крыму получил 14 лет колонии

Уроженца Украины признали виновным в покушении на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в Крыму. Суд установил, что взрыв их автомобиля курировала СБУ.



Как сообщает Следственный комитет России 30 июля, фигуранта приговорили к 14 годам в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Ещё год он будет ограничен в передвижении.