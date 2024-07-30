В кабмине призвали доработать законопроект о запрете на аборты в частных клиниках. Он нарушает права женщин

Кабинет министров призвал доработать законопроект о запрете абортов в частных клиниках. В отзыве указывается, что документ в его текущей форме нарушает права женщин и коммерческих клиник, а кроме того, дает дополнительную нагрузку на федеральный бюджет.
В законопроекте авторы инициативы ссылаются на 56 статью закона «Об основах охраны здоровья граждан», в рамках которого каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Получить медпомощь они могут в клиниках по месту жительства независимо от статуса учреждения — частного или государственного, пишет 30 июля «Ъ».
Законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках внесли депутаты Нижегородской области в 2023 году. Как отмечалось в пояснительной записке, он призван улучшить демографическую ситуацию в стране, сообщал РБК.
«Фонтанка» также рассказывала об усилении контроля за медикаментозным прерыванием беременности. Авторы инициативы предлагали не допускать самостоятельного использования таких препаратов женщинами и сократить срок возможного прерывания беременности с 12 до девяти недель.