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    В кабмине призвали доработать законопроект о запрете на аборты в частных клиниках. Он нарушает права женщин

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    Кабинет министров призвал доработать законопроект о запрете абортов в частных клиниках. В отзыве указывается, что документ в его текущей форме нарушает права женщин и коммерческих клиник, а кроме того, дает дополнительную нагрузку на федеральный бюджет.

    В законопроекте авторы инициативы ссылаются на 56 статью закона «Об основах охраны здоровья граждан», в рамках которого каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Получить медпомощь они могут в клиниках по месту жительства независимо от статуса учреждения — частного или государственного, пишет 30 июля «Ъ».

    Законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках внесли депутаты Нижегородской области в 2023 году. Как отмечалось в пояснительной записке, он призван улучшить демографическую ситуацию в стране, сообщал РБК.

    «Фонтанка» также рассказывала об усилении контроля за медикаментозным прерыванием беременности. Авторы инициативы предлагали не допускать самостоятельного использования таких препаратов женщинами и сократить срок возможного прерывания беременности с 12 до девяти недель.

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