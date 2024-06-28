    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    763мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.96eur90.99

    В Госдуме хотят запретить женщинам делать аборт по желанию после девятой недели

    1756
    16 комментариев

    Жестче контролировать препараты для медикаментозного прерывания беременности предложили в Государственной думе. Рекомендации о надзоре за использованием таблеток вне медицинских учреждений подготовил для Росздравнадзора комитет по охране здоровья, передает РИА Новости 28 июня.

    В документе отмечается необходимость усиления контроля за препаратами для аборта, чтобы не допускать их самостоятельного использования женщинами.

    Кроме того, депутаты считают, что необходимо сократить срок возможного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель, пишет ТАСС. Необходимую нормативную базу для таких изменений депутаты рекомендуют подготовить Минздраву.

    В России разрешено прерывание беременности по желанию женщины на сроке не позднее окончания 12-й недели.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АбортАбортыМедицина
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close