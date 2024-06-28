В Госдуме хотят запретить женщинам делать аборт по желанию после девятой недели

Жестче контролировать препараты для медикаментозного прерывания беременности предложили в Государственной думе. Рекомендации о надзоре за использованием таблеток вне медицинских учреждений подготовил для Росздравнадзора комитет по охране здоровья, передает РИА Новости 28 июня.



В документе отмечается необходимость усиления контроля за препаратами для аборта, чтобы не допускать их самостоятельного использования женщинами.



Кроме того, депутаты считают, что необходимо сократить срок возможного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель, пишет ТАСС. Необходимую нормативную базу для таких изменений депутаты рекомендуют подготовить Минздраву.

