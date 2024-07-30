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    Выбираем свежий воздух: 11 идей, где бесплатно заняться спортом в Петербурге

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    Фото: vk.com/krestovskiyisland
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    Для тех, кто любит Петербург, хочет больше узнать о нем и поделиться своими знаниями с другими читателями, мы открываем четвертый сезон проекта «(От)Личный Петербург». Вы снова сможете назвать свои любимые места и голосовать за них. Составляем самый неформальный гид по великому городу. Следите за новостями на «Фонтанке»!

    Лето в самом разгаре, а вы еще не нашли, где можно позаниматься спортом на открытом воздухе? Самое время выбрать для себя активность по вкусу и — бегом на тренировку!

    Спорт с видом на море

    Утро выходного дня можно ярко и активно встретить на территории общественного пространства «Флагшток» — всех желающих ждут бесплатные занятия с роскошными видами на Финский залив и Лахта Центр. И всё это, не выезжая за город, в двух шагах от станции метро «Зенит». Дважды в месяц по воскресеньям в 11:00 здесь проводит тренировки студия Stretch me. Занятия на развитие силы и гибкости каждый раз разные. Ближайшие 4 и 18 августа — «Бразильский орех» и «Барре». Последнее — актуальный тренд в фитнес-индустрии, сочетает использование элементов классической хореографии, функционально-силового тренинга и йоги.

    Занятия бесплатные, нужна предварительная запись через группу ВКонтакте.

    Йога на набережной

    Набережная пространства «Севкабель Порт» этим летом открыта для почитателей йоги. Инструкторы проводят тренировки по нейрофитнесу, хатха-йоге, функциональной гимнастике, флоу-йоге, а также в программе даосские практики и парная йога. Все, что требуется — захватить с собой коврик, удобную одежду и воду. Вход на практики свободный, но приветствуются донаты в пользу благотворительных фондов. Посмотреть расписание актуальных занятий можно на сайте «Севкабеля». Обязательное условие — там же нужно заранее зарегистрироваться на практику.

    Адрес: Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40.

    Асаны в парке

    Те, кто еще не занимается йогой системно, но хочет попробовать, сообщество «ВКонтакте» «Пока ты спал» запустило социальный проект для знакомства с практикой. Занятия проводят профессиональные преподаватели и совершенно бесплатно, но будут признательны за донаты. Изюминка: каждый раз для практики выбирают разные локации — это может быть и Удельный парк, и Таврический сад, и Лахтинский разлив, выбирайте любую по душе. Найти место сбора просто — организаторы публикуют точные координаты. Время начала класса тоже меняется, поэтому лучше всего подглядывать в расписание заранее.

    Тренировки в «Хоккейном городе» СКА

    Множество бесплатных зон для тренировок и отдыха «Хоккейного города» открыты для всех в любое время суток.

    Воркаут-площадка с турниками, брусьями, лестницами и скамейками занимает площадь в 650 квадратных метров. Уличные спортивные снаряды подходят как для начинающих, так и для опытных любителей силовых тренировок, а специальный полимерный материал, которым покрыта 500-метровая беговая дорожка, обеспечивает комфорт и безопасность занятия бегом.

    Адрес: Российский пр., д. 6, стр. 1

    Воркаут в Купчино

    Накачивать мышцы в кругу единомышленников можно в Купчино. Под зажигательную музыку можно заниматься в двух локациях:

    — в парке Героев-Пожарных — по понедельникам, начало в 20:00;

    — на улице Белы Куна, во дворе дома № 2 — по пятницам, начало в 20:00.

    Двухчасовые тренировки проходят на уличных спортплощадках — турниках, брусьях, лестницах или вообще без них и подходят даже для начинающих. Акцент — на силовые упражнения, но девочкам тоже здесь будут рады. Организаторы проводят и соревнования. Следить за новостями можно в официальной группе энтузиастов «ВКонтакте».

    Бег по живописным уголкам Петербурга

    Зарядиться энергией городского ритма можно вместе с бесплатным беговым клубом «Спутник».

    Пробежки организуют два раза в неделю:

    — по четвергам в 19:30 от Елагина острова;

    — по субботам в 10:30 от различных городских кафе.

    Выяснить маршрут очередной пробежки, место старта и заявить о своем участии можно на страничке сообщества «Спутник».

    Покатушки на велосипеде

    Покататься на велосипеде по идеальному асфальту или бездорожью можно в компании единомышленников, которых собирает бесплатный клуб «Спутник». Разнообразные маршруты различной протяженности (иногда до 80 км) включают остановки на купание и перекус. Обязательное условие — наличие шлема, желательное — руль-«баран» на вашем велосипеде, иначе придется держаться в хвосте группы. О датах, маршрутах и местах старта организаторы сообщают в телеграмм-канале Sputnikride. Там же нужно подтвердить свое участие в очередном заезде.

    Экстрим под мостом Бетанкура

    Это не просто площадка для доски, а скейт-парк международного уровня. Пространство Betankurplaza может похвастаться шестью зонами с высокопрочным бетоном на территории 1200 кв. метров, которые подойдут для спортсменов различного уровня подготовки. Бывалых порадует многообразие бетонных фигур, где можно исполнять трюки в серию. Начинающие могут оттачивать мастерство в зоне радиусного катания в небольшой чаше-пуле с интегрированной минирампой. Проектировать скейтпарк помогали спортсмены-профессионалы, а они-то в таких вещах понимают.

    Площадка находится вдали от жилых домов, а по вечерам освещается, поэтому кататься, никого не нервируя, здесь можно круглосуточно. А еще здесь регулярно проводят фестивали, следить за программой можно на официальной странице парка.

    Адрес: Петровский проспект, 20 к.4.

    Ирландские танцы в Таврическом саду

    Открытые занятия ирландскими танцами для всех желающих, кто готов быть активным и позитивным, проводят в Таврическом саду. Наличие опыта здесь не имеет совершенно никакого значения — все фигуры и движения продемонстрирует преподаватель, так что робко стоять в сторонке никому не придется. А еще это отличный способ завязать новые знакомства, ведь, согласно этикету ирландских танцев, и кавалеры, и дамы приглашают друг друга одинаково активно.

    Танцуют все по средам, с 19:30 до 21:30. Единственной помехой может стать дождь, поэтому за возможными изменениями в расписании лучше подглядывать в официальной группе организаторов Кейли-танцы с Schiehallion «ВКонтакте». Прихватите с собой хорошее настроение, удобную одежду и обувь. И обязательно воду: 2 часа активных танцев требуют поддержания сил.

    Адрес: Потёмкинская улица, 4Б.

    Скандинавская ходьба на стадионе «Московский»

    Энергично походить с палками можно на стадионе «Московский» вместе с клубом «Физкультура и здоровье» — тренировочные площадки открыты для всех желающих. Здесь же можно позаниматься в компании единомышленников и под присмотром инструкторов. Они не только покажут, как правильно двигаться, но и подкорректируют ваши движения в момент тренировки. Предварительная запись не требуется. А если почувствуете, что это ваш вид спорта, здесь же можно вписаться в соревнования. Узнавать новости клуба можно на официальной странице «ВКонтакте», там же можно найти расписание совместных занятий.

    Адрес: Московский пр., д.102, корп.2, лит.А (Стадион «Московский»).

    Волейбол на пляже Крестовского острова

    Со школьных времен эта игра с простыми на первый взгляд правилами покорила многие сердца. В действительности игра требует немалого мастерства — попробуйте сделать так, чтобы, перелетев через сетку, мяч коснулся пола на стороне противника!

    Оттачивать навыки, наслаждаться свежим ветерком и песком под ногами и даже стать участником волейбольного фестиваля можно на пляже Крестовского острова. За новостями волейбольного братства «Крестовский остров» можно следить на официальной странице.

    Адрес: Южная дорога, возле дома №6.

    Еще больше мест, где можно бесплатно позаниматься спортом на свежем воздухе, «Фонтанка» рассказывала здесь.

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/krestovskiyisland

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