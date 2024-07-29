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    Путин наградил вдову Солженицына орденом

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    Президент России наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Наталию Солженицыну, вдову писателя и президента фонда его имени.

    Указ 29 июля опубликован на портале правовых актов. «За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Солженицыну Наталию Дмитриевну — президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, город Москва», — сказано в тексте.

    Фонд был создан в 1970-х годах самим Солженицыным и сперва назывался «Русский общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям». После распада СССР он продолжил работу в Москве, переехав из Цюриха.

    Вдова руководит фондом с 2012 года. Сейчас он занимается издательской деятельностью и материально помогает жертвам политических репрессий времен СССР.

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