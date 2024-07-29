«Дикий свинтус на узенькой косе отрезал путь к спасению». Люди преподали кабану у Лисьего носа урок вежливости

Очевидцы заметили одинокого дикого кабанам рядом с Лисьим Носом. Животное, завидев людей, совершенно не боясь пошло к ним на встречу, рассказал 29 июля один из подписчиков паблика «Грибы и грибники СПб».



«Дикий свинтус на узенькой косе отрезал нам путь к спасению. Заметив нас, он пошёл на сближение, совершенно не реагируя на мои грозные крики. Хорошо, что клыки у него ещё не выросли!», — написал очевидец.