«Дикий свинтус на узенькой косе отрезал путь к спасению». Люди преподали кабану у Лисьего носа урок вежливости

Очевидцы заметили одинокого дикого кабанам рядом с Лисьим Носом. Животное, завидев людей, совершенно не боясь пошло к ним на встречу, рассказал 29 июля один из подписчиков паблика «Грибы и грибники СПб».
«Дикий свинтус на узенькой косе отрезал нам путь к спасению. Заметив нас, он пошёл на сближение, совершенно не реагируя на мои грозные крики. Хорошо, что клыки у него ещё не выросли!», — написал очевидец.
Людям пришлось уступить дорогу кабану, отойдя к воде. Животное ответило тем же и прошло мимо гуляющих через кусты.
Подписчики паблика предостерегают друг друга от контактов с дикими животными. Если оно окажется заразным, то вылечиться после укуса будет невозможно и все закончится летальным исходом. Ранее биолог Павел Глазков объяснял, почему не стоит приближаться к диким кабанам, особенно к самкам с детьми. Дело в том, что животное может в любой момент стать агрессивным и напасть на человека.