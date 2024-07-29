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    «Дикий свинтус на узенькой косе отрезал путь к спасению». Люди преподали кабану у Лисьего носа урок вежливости

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    Очевидцы заметили одинокого дикого кабанам рядом с Лисьим Носом. Животное, завидев людей, совершенно не боясь пошло к ним на встречу, рассказал 29 июля один из подписчиков паблика «Грибы и грибники СПб».

    «Дикий свинтус на узенькой косе отрезал нам путь к спасению. Заметив нас, он пошёл на сближение, совершенно не реагируя на мои грозные крики. Хорошо, что клыки у него ещё не выросли!», — написал очевидец.

    Людям пришлось уступить дорогу кабану, отойдя к воде. Животное ответило тем же и прошло мимо гуляющих через кусты.

    Подписчики паблика предостерегают друг друга от контактов с дикими животными. Если оно окажется заразным, то вылечиться после укуса будет невозможно и все закончится летальным исходом. Ранее биолог Павел Глазков объяснял, почему не стоит приближаться к диким кабанам, особенно к самкам с детьми. Дело в том, что животное может в любой момент стать агрессивным и напасть на человека.

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