Если с другом вышел в путь: на мировых экранах — «Дэдпул и Росомаха»

Фото: Marvel Entertainment / YouTube Поделиться Поделиться





В мировой прокат вышел фильм режиссёра Шона Леви «Дэдпул и Росомаха» — третий в цикле о болтливом наёмнике Дэдпуле и 34-й в киновселенной Marvel. Обозреватель «Фонтанки» посмотрел кино и рассказывает, какой стала встреча главного шута горохового и самого тестостеронового мутанта.



Они ведь уже встречались — ровно 15 лет назад, в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха». Причем играли их те же актёры, Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Тогда от незатыкающегося наёмника с похабным чувством юмора мало что осталось: создатели фильма превратили его в обычного суперврага, вдобавок с зашитым ртом — чтоб не болтал, да ещё и без фирменного черно-красного костюма. Это уже потом за него всерьез взялись и сняли целых два фильма, посвященных исключительно дэдпуловским шуточкам.



Дэдпул, действительно, был нужен вселенной Marvel. Стоит напомнить, что это единственный супергерой, сверхспособность которого не сила, скорость или регенерация (хотя ими он тоже владеет), а манера в любой момент ломать четвертую стену, общаться со зрителем и вообще осознавать, что он находится внутри комиксного боевика. Таким он был создан ещё в комиксах.



Так что два фильма о Дэдпуле оттеняют зашкаливающий пафос происходящего. Пока все эти мутанты и сверхлюди нечеловеческими усилиями спасают Землю и всю Вселенную от очередного нашествия врагов — Дэдпул развлекается. Другое дело, что юмор его часто был на уровне шестого класса средней школы — не то чтобы слишком интеллектуальный и постироничный. Но таким уж он создан. В новом фильме его настиг самый страшный враг: кризис среднего возраста. Подал заявку на вступление в «Мстителей» — отказали; девушка (Морена Баккарин) ушла, врагов не осталось. Уже не Дэдпул, а просто Уэйд Уилсон продаёт подержанные тачки, носит нелепый парик, чтоб прикрыть мутантскую лысину, и, кажется, скоро начнёт спиваться перед телевизором, если не хуже.



Ему везёт: прямо во время празднования дня рождения какие-то межпространственные дружинники вламываются, срывают с Уэйда парик и тащат его в Управление временными изменениями. Там бюрократ мистер Парадокс (Мэттью Макфэдьен), похожий на агента Смита, предлагает Дэдпулу хорошую карьеру в альтернативной вселенной. Старую вместе со всеми друзьями и близкими всё равно планируется уничтожить, поскольку в ней погиб ключевой персонаж, Логан, он же Росомаха, звезда «Людей Х».



Дэдпул начинает лихорадочно искать замену по разным реальностям Мультивселенной, но находит только самого никчемного, опустившегося и спившегося Росомаху. Правда, по дороге им встречается злая сестра Профессора Икс, Кассандра Нова (Эмма Коррин, Диана из сериала «Корона»), у которой тоже свои виды на реальность Дэдпула. И она, и мистер Парадокс говорят с чопорным британским акцентом, по которому, как известно, всегда можно определить злодея.

Фото: Marvel Entertainment / YouTube Поделиться Поделиться





Идея дуэта оказалась хороша: если Дэдпул не может перестать паясничать и резвиться, то Росомаха наоборот — буквально воплощение маскулинности, этакий одинокий ковбой с бугрящимися мышцами, вечно с угрюмой физиономией и без тени самоиронии. Но вдвоём у них — полный симбиоз: оба несказанно бесят друг друга и то и дело лезут в драку (которых в фильме штуки три), но оба понимают, что это, как было сказано в другом фильме, «начало настоящей дружбы». И сами Джекман с Рейнольдсом своих героев и друг друга тоже чувствуют с полуслова, с полувзмаха — это видно.



Героев выбрасывает в Пустоту — нечто среднее между пустыней и помойкой, куда, оказывается, отправляются все вышедшие в тираж супергерои; тут они находят целую компанию бомжующих персонажей, чьи камео, уж верно, повеселят зрителя. Вообще «Дэдпул и Росомаха» весь построен на таком метакомментарии. Управление временными изменениями и Парадокс, злодей в хорошем костюме и с галстуком — это же почти не замаскированная пародия на продюсеров, которые тоже ворочают судьбами героев как хотят. Для «Дэдпула» эта проблема актуальна: не так давно Fox, создателей фильмов о Дэдпуле и «Людях X», поглотил ненасытный Disney, которому принадлежит основная марвеловская киновселенная. По этому поводу Дэдпул не раз съязвит по ходу фильма.

Фото: Marvel Entertainment / YouTube Фото: Marvel Entertainment / YouTube Фото: Marvel Entertainment / YouTube Фото: Marvel Entertainment / YouTube Фото: Marvel Entertainment / YouTube Фото: Marvel Entertainment / YouTube Фото: Marvel Entertainment / YouTube Поделиться Поделиться





Шону Леви не впервой создавать винегрет из образов: у него в послужном списке — три части «Ночи в музее», где смешались в кучу персонажи американской истории. И новый «Дэдпул» — такой же кавардак из героев Marvel (одних Дэдпулов тут из разных слоёв мультивселенной набежало штук двадцать: Дэдпул-девушка, Дэдпул-самурай, Дэдпул-ковбой и так далее). У него это, как и в «Ночи в музее», получается не остро-язвительно, а скорее уютно.



И вообще: из недр такого же точно корпоративного творения, как и все прочие фильмы Marvel, вряд ли может донестись что-то по-настоящему саркастическое. Но, по крайней мере, Дэдпул куда меньше прибегает к сортирному юмору, перестаёт производить впечатление подростка, изо всех сил старающегося быть дерзким. А значит, и понравиться может аудитории пошире. Они с Росомахой получаются чем-то вроде Розенкранца и Гильденстерна из пьесы Стоппарда — герои, заплутавшие посреди страниц сценария и мотков киноплёнки. Только ещё с катанами и когтями из рук.



Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»