Российского пауэрлифтера оштрафовали за употребление допинга. Спортсменка признала вину частично

Российского пауэрлифтера Анну Богданову привлекли к административной ответственности за употребление допинга. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. В Петербурге мировой судья судебного участка № 184 привлек к административной ответственности 49-летнюю спортсменку по ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ — нарушение закона о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. Как отмечают в пресс-службе, Богданова нарушила законодательство о физической культуре и спорте, употребив допинг не позднее 13 октября 2023 года в городе Туле в физкультурно-оздоровительном комплексе «Оружейник». Среди препаратов нашли метаболиты дростанолона, гидрохлортиазид, которые относятся к списку запрещенных веществ ВАДА с 2023 года. Допинг обнаружили в анализах спортсменки.

Суд проходил в Петербурге, так как спортсменка здесь проживает. «Она (Богданова. — Прим. ред.) проживает в Петербурге и по Кодексу об административных правонарушениях вправе написать заявление о передаче дела по подсудности по месту своего жительства и регистрации. Она зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Мировому судье судебного участка в Туле она подала соответствующее ходатайство, и суд ходатайство удовлетворил и передал это дело нам», — объяснила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт Петербурга.

При этом Анна Богданова признала свою вину только частично. По словам спортсменки, гидрохлортиазид обнаружили в её организме после того, как она приняла лекарства, назначенные сотрудником скорой помощи. Это произошло за неделю до соревнований. Несмотря на то что врачи предоставили ей соответствующие документы, которые позже направили в РУСАДА, их все равно не учли. Причиной стало то, что бумаги должны были оформить иначе. Что касается метаболита дростанолона, то пауэрлифтер утверждала, что результаты её проб случайно попали к ней из швейцарской допинговой лаборатории, где проводился анализ. Согласно этим результатам, метаболит дростанолона в её анализах не обнаружили. Тем не менее РУСАДА всё равно заключила, что в пробе спортсменки содержатся запрещённые вещества. Богданова отметила, что она не подавала апелляцию на решение антидопинговой организации, потому что это сложный процесс, требующий поездки в Швейцарию, где проводились анализы, а это дорого и требует много времени.

В пресс-службе добавляют, что спортсменка уже пропустила срок обжалования. В результате разбирательств суд назначил Анне Богдановой штраф в 30 000 рублей за употребление допинга. Известно, что Анна Богданова профессионально занимается пауэрлифтингом. Недавно спортсменка заняла второе место на Кубке мира по пауэрлифтингу, который проходил в Петербурге 12 июня 2024 года.