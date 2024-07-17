Петербургский суд прекратил дело об употреблении допинга слепой спортсменкой

Мировой судья судебного участка №33 Санкт-Петербурга рассмотрела дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.18 КоАП РФ, в отношении Софии Поликарповой. Ей вменялось умышленное употребление запрещенной субстанции мельдоний, сообщили 17 июля в Объединенной пресс-службе судов.



Инцидент произошел до 27 февраля 2024 года в неустановленное время и месте. Поликарпова, мастер спорта международного класса и участница параолимпийских соревнований, не признала свою вину. Она пояснила, что с детства является тотально слепым человеком, инвалидом 1 группы по зрению. В быту и на соревнованиях ей помогают отец и тренер соответственно.



Поликарпова утверждает, что никогда не употребляла запрещенные вещества и не может объяснить появление мельдония в ее пробах. Она предполагает, что вещество могли подмешать конкуренты на спортивной базе в Московской области.



В ходе судебного заседания было установлено, что на момент составления протокола Поликарпова была полностью слепа. В процессе составления протокола не участвовал ее законный представитель, что является существенным нарушением КоАП РФ. Суд не нашел доказательств того, что Поликарпова была должным образом ознакомлена с протоколом.



В связи с этим, суд принял решение прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.

