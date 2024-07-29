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    II Гастрономический фестиваль и конкурс «Петербургский завтрак»

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    Со 2 по 26 сентября в городе пройдет II Гастрономический фестиваль и конкурс «Петербургский завтрак». Организаторы мероприятия — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру». Приглашаем принять участие рестораны и кафе Петербурга.

    Фестиваль «Петербургский завтрак»


    Фестиваль пройдет с 2 по 25 сентября 2024 года. Участники фестиваля — рестораны города — в течение этого времени представляют в своих заведениях небольшие специальные меню «Петербургского завтрака».

    Меню может включать до четырех категорий:
    — Блюда из яиц
    — Каши и злаки
    — Блюда из молочных продуктов
    — Выпечка и десерты

    Всего фестивальное меню должно содержать не менее трех позиций. В меню фестиваля необходимо включать блюда, которые связаны с Петербургом (упоминаются в книгах или других исторических источниках).

    Кроме того, в связи с тем, что в этом году отмечается 225-летие со дня рождения Пушкина, предлагаем включить в меню блюдо, связанное с жизнью или творчеством поэта (например, блины Арины Родионовны).

    Рекомендуем установить на блюда цены, связанные с фактами о Петербурге (можно выбрать из списка или добавить свои позиции):

    232 рубля — длина решетки Летнего сада
    321 рубль — 321 лет со дня основания Петербурга
    462 рубля — 462 м высота Лахта-Центра
    530 рублей — 530 см высота скульптуры Медного всадника
    612 рублей — 612 т вес гранита Александровской колонны

    783 рубля — 783 стихотворения написал Александр Пушкин

    В меню могут быть представлены блюда всех ценовых категорий или некоторых — на усмотрение участника.

    Как подать заявку

    Для того, чтобы принять участие в фестивале ресторанам необходимо отправить заявку по электронному адресу zavtrak@fontanka.ru до 10 августа 2024 г.

    До 19 августа 2024 г по адресу zavtrak@fontanka.ru будет необходимо прислать:
    — меню фестиваля с ценами
    — 2–3 горизонтальных фотографии интерьера ресторана (для представления на сайте фестиваля)
    — Горизонтальные фото фестивальных блюд
    — Режим работы фестивального меню (например, ежедневно 9.00–12.00)
    — Цитата шеф-повара (150–300 знаков), посвященная идее петербургского завтрака (по желанию). Будет размещена на сайте и в меню фестиваля.
    — Адрес, телефон и адрес сайта ресторана (для размещения на сайте фестиваля)
    — Контактное лицо (Имя, телефон — для передачи отпечатанных меню и других организационных вопросов)

    Конкурс «Петербургский завтрак»

    Конкурс состоится 26 сентября 2024 г. в фудмолле VOKZAL 1853.

    Участником соревнований может стать кулинар, работающий по профессии (бренд-шеф, концепт-шеф, шеф-повар) на любом предприятии питания Санкт-Петербурга независимо от его ведомственной подчиненности и потребительской ориентации. Участник конкурса может пригласить в свою команду не более одного помощника.

    Отбор участников конкурса будет происходить из числа ресторанов, которые примут участие в фестивале «Петербургский завтрак» и осуществляется на основании заявок, поданных по электронному адресу zavtrak@fontanka.ru до 19 августа 2024 г.

    Отбор участников осуществляется на основании портфолио и опыта работы. Также по желанию можно прислать мотивационное письмо. Всего в конкурсе примут участие 12 участников. Если число кандидатов будет больше, окончательное решение принимают представители оргкомитета.

    Во время конкурса каждый шеф-повар конкурсант должен приготовить два блюда:

    1. Обязательное блюдо. Тема 2024 года — «Ленинградские пышки»;

    2. «Фирменное блюдо». Общая тема 2024 года — каши. Во время презентации блюда шеф-повар должен будет обосновать, почему данное блюдо можно отнести к Петербургскому завтраку. При этом приветствуется использование ссылок на книги и другие исторические источники.

    Каждый из участников должен представить жюри по 2 блюда в количестве 11 порций.

    Оценку блюд конкурса «Петербургский завтрак» будет вести жюри, состоящее из известных представителей профессионального сообщества и представителей исполнительных органов государственной власти.

    Критерии оценки:

    — Внешний вид блюда

    — Вкус блюда

    — Соблюдение концепции конкурса и яркость презентации

    — Чистота рабочего места

    — Соблюдение тайминга

    Награждение по итогам фестиваля и конкурса «Петербургский завтрак» состоится в ходе торжественной церемонии 26 сентября, которая пройдет в в фудмолле VOKZAL 1853

    Будут определены следующие победители:

    Победитель в номинации «Пушкинское блюдо» (определяет оргкомитет среди всех всех участников фестиваля).

    Победитель в номинации «Выбор гостей» (определяется по результатам народного голосования всех участников мероприятия)

    Победитель в номинации «Обязательное блюдо»

    Победитель в номинации «Фирменное блюдо»

    Гран-при конкурса

    Организаторы фестиваля и конкурса «Петербургский завтрак» — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру».

    Председатель Оргкомитета и жюри фестиваля и конкурса — Нана Маргушевна Гвичия, ВРИО председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

    Ваши вопросы отправляйте, пожалуйста, по адресу zavtrak@fontanka.ru

    Продюсер фестиваля и конкурса «Петербургский завтрак» — Дмитрий Грозный

    По вопросам сотрудничества — Екатерина Демахина +7 (911) 912–44–48 ed@fontanka.ru

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