Со 2 по 26 сентября в городе пройдет II Гастрономический фестиваль и конкурс «Петербургский завтрак». Организаторы мероприятия — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру». Приглашаем принять участие рестораны и кафе Петербурга.
Фестиваль «Петербургский завтрак»
Фестиваль пройдет с 2 по 25 сентября 2024 года. Участники фестиваля — рестораны города — в течение этого времени представляют в своих заведениях небольшие специальные меню «Петербургского завтрака».
Меню может включать до четырех категорий:
— Блюда из яиц
— Каши и злаки
— Блюда из молочных продуктов
— Выпечка и десерты
Всего фестивальное меню должно содержать не менее трех позиций. В меню фестиваля необходимо включать блюда, которые связаны с Петербургом (упоминаются в книгах или других исторических источниках).
Кроме того, в связи с тем, что в этом году отмечается 225-летие со дня рождения Пушкина, предлагаем включить в меню блюдо, связанное с жизнью или творчеством поэта (например, блины Арины Родионовны).
Рекомендуем установить на блюда цены, связанные с фактами о Петербурге (можно выбрать из списка или добавить свои позиции):
232 рубля — длина решетки Летнего сада
321 рубль — 321 лет со дня основания Петербурга
462 рубля — 462 м высота Лахта-Центра
530 рублей — 530 см высота скульптуры Медного всадника
612 рублей — 612 т вес гранита Александровской колонны
783 рубля — 783 стихотворения написал Александр Пушкин
В меню могут быть представлены блюда всех ценовых категорий или некоторых — на усмотрение участника.
Как подать заявку
Для того, чтобы принять участие в фестивале ресторанам необходимо отправить заявку по электронному адресу zavtrak@fontanka.ru до 10 августа 2024 г.
До 19 августа 2024 г по адресу zavtrak@fontanka.ru будет необходимо прислать:
— меню фестиваля с ценами
— 2–3 горизонтальных фотографии интерьера ресторана (для представления на сайте фестиваля)
— Горизонтальные фото фестивальных блюд
— Режим работы фестивального меню (например, ежедневно 9.00–12.00)
— Цитата шеф-повара (150–300 знаков), посвященная идее петербургского завтрака (по желанию). Будет размещена на сайте и в меню фестиваля.
— Адрес, телефон и адрес сайта ресторана (для размещения на сайте фестиваля)
— Контактное лицо (Имя, телефон — для передачи отпечатанных меню и других организационных вопросов)
Конкурс «Петербургский завтрак»
Конкурс состоится 26 сентября 2024 г. в фудмолле VOKZAL 1853.
Участником соревнований может стать кулинар, работающий по профессии (бренд-шеф, концепт-шеф, шеф-повар) на любом предприятии питания Санкт-Петербурга независимо от его ведомственной подчиненности и потребительской ориентации. Участник конкурса может пригласить в свою команду не более одного помощника.
Отбор участников конкурса будет происходить из числа ресторанов, которые примут участие в фестивале «Петербургский завтрак» и осуществляется на основании заявок, поданных по электронному адресу zavtrak@fontanka.ru до 19 августа 2024 г.
Отбор участников осуществляется на основании портфолио и опыта работы. Также по желанию можно прислать мотивационное письмо. Всего в конкурсе примут участие 12 участников. Если число кандидатов будет больше, окончательное решение принимают представители оргкомитета.
Во время конкурса каждый шеф-повар конкурсант должен приготовить два блюда:
1. Обязательное блюдо. Тема 2024 года — «Ленинградские пышки»;
2. «Фирменное блюдо». Общая тема 2024 года — каши. Во время презентации блюда шеф-повар должен будет обосновать, почему данное блюдо можно отнести к Петербургскому завтраку. При этом приветствуется использование ссылок на книги и другие исторические источники.
Каждый из участников должен представить жюри по 2 блюда в количестве 11 порций.
Оценку блюд конкурса «Петербургский завтрак» будет вести жюри, состоящее из известных представителей профессионального сообщества и представителей исполнительных органов государственной власти.
Критерии оценки:
— Внешний вид блюда
— Вкус блюда
— Соблюдение концепции конкурса и яркость презентации
— Чистота рабочего места
— Соблюдение тайминга
Награждение по итогам фестиваля и конкурса «Петербургский завтрак» состоится в ходе торжественной церемонии 26 сентября, которая пройдет в в фудмолле VOKZAL 1853
Будут определены следующие победители:
Победитель в номинации «Пушкинское блюдо» (определяет оргкомитет среди всех всех участников фестиваля).
Победитель в номинации «Выбор гостей» (определяется по результатам народного голосования всех участников мероприятия)
Победитель в номинации «Обязательное блюдо»
Победитель в номинации «Фирменное блюдо»
Гран-при конкурса
Организаторы фестиваля и конкурса «Петербургский завтрак» — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру».
Председатель Оргкомитета и жюри фестиваля и конкурса — Нана Маргушевна Гвичия, ВРИО председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Ваши вопросы отправляйте, пожалуйста, по адресу zavtrak@fontanka.ru
Продюсер фестиваля и конкурса «Петербургский завтрак» — Дмитрий Грозный
По вопросам сотрудничества — Екатерина Демахина +7 (911) 912–44–48 ed@fontanka.ru