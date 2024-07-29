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Со 2 по 26 сентября в городе пройдет II Гастрономический фестиваль и конкурс «Петербургский завтрак». Организаторы мероприятия — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру». Приглашаем принять участие рестораны и кафе Петербурга.



Фестиваль «Петербургский завтрак»

Фестиваль пройдет с 2 по 25 сентября 2024 года. Участники фестиваля — рестораны города — в течение этого времени представляют в своих заведениях небольшие специальные меню «Петербургского завтрака». Меню может включать до четырех категорий:

— Блюда из яиц

— Каши и злаки

— Блюда из молочных продуктов

— Выпечка и десерты



Всего фестивальное меню должно содержать не менее трех позиций. В меню фестиваля необходимо включать блюда, которые связаны с Петербургом (упоминаются в книгах или других исторических источниках).



Кроме того, в связи с тем, что в этом году отмечается 225-летие со дня рождения Пушкина, предлагаем включить в меню блюдо, связанное с жизнью или творчеством поэта (например, блины Арины Родионовны).

Рекомендуем установить на блюда цены, связанные с фактами о Петербурге (можно выбрать из списка или добавить свои позиции): 232 рубля — длина решетки Летнего сада

321 рубль — 321 лет со дня основания Петербурга

462 рубля — 462 м высота Лахта-Центра

530 рублей — 530 см высота скульптуры Медного всадника

612 рублей — 612 т вес гранита Александровской колонны



783 рубля — 783 стихотворения написал Александр Пушкин

В меню могут быть представлены блюда всех ценовых категорий или некоторых — на усмотрение участника. Как подать заявку Для того, чтобы принять участие в фестивале ресторанам необходимо отправить заявку по электронному адресу zavtrak@fontanka.ru до 10 августа 2024 г.

До 19 августа 2024 г по адресу zavtrak@fontanka.ru будет необходимо прислать:

— меню фестиваля с ценами

— 2–3 горизонтальных фотографии интерьера ресторана (для представления на сайте фестиваля)

— Горизонтальные фото фестивальных блюд

— Режим работы фестивального меню (например, ежедневно 9.00–12.00)

— Цитата шеф-повара (150–300 знаков), посвященная идее петербургского завтрака (по желанию). Будет размещена на сайте и в меню фестиваля.

— Адрес, телефон и адрес сайта ресторана (для размещения на сайте фестиваля)

— Контактное лицо (Имя, телефон — для передачи отпечатанных меню и других организационных вопросов)



Конкурс «Петербургский завтрак» Конкурс состоится 26 сентября 2024 г. в фудмолле VOKZAL 1853.

Участником соревнований может стать кулинар, работающий по профессии (бренд-шеф, концепт-шеф, шеф-повар) на любом предприятии питания Санкт-Петербурга независимо от его ведомственной подчиненности и потребительской ориентации. Участник конкурса может пригласить в свою команду не более одного помощника.

Отбор участников конкурса будет происходить из числа ресторанов, которые примут участие в фестивале «Петербургский завтрак» и осуществляется на основании заявок, поданных по электронному адресу zavtrak@fontanka.ru до 19 августа 2024 г.



Отбор участников осуществляется на основании портфолио и опыта работы. Также по желанию можно прислать мотивационное письмо. Всего в конкурсе примут участие 12 участников. Если число кандидатов будет больше, окончательное решение принимают представители оргкомитета.

Во время конкурса каждый шеф-повар конкурсант должен приготовить два блюда:

1. Обязательное блюдо. Тема 2024 года — «Ленинградские пышки»;

2. «Фирменное блюдо». Общая тема 2024 года — каши. Во время презентации блюда шеф-повар должен будет обосновать, почему данное блюдо можно отнести к Петербургскому завтраку. При этом приветствуется использование ссылок на книги и другие исторические источники.



Каждый из участников должен представить жюри по 2 блюда в количестве 11 порций.

Оценку блюд конкурса «Петербургский завтрак» будет вести жюри, состоящее из известных представителей профессионального сообщества и представителей исполнительных органов государственной власти.



Критерии оценки:

— Внешний вид блюда

— Вкус блюда

— Соблюдение концепции конкурса и яркость презентации

— Чистота рабочего места

— Соблюдение тайминга

Награждение по итогам фестиваля и конкурса «Петербургский завтрак» состоится в ходе торжественной церемонии 26 сентября, которая пройдет в в фудмолле VOKZAL 1853

Будут определены следующие победители: Победитель в номинации «Пушкинское блюдо» (определяет оргкомитет среди всех всех участников фестиваля).

Победитель в номинации «Выбор гостей» (определяется по результатам народного голосования всех участников мероприятия)

Победитель в номинации «Обязательное блюдо»



Победитель в номинации «Фирменное блюдо»

Гран-при конкурса

Организаторы фестиваля и конкурса «Петербургский завтрак» — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру».

Председатель Оргкомитета и жюри фестиваля и конкурса — Нана Маргушевна Гвичия, ВРИО председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

