Возившим наркотики из Ленобласти в Подмосковье дали 15 лет колонии на двоих

Суд признал виновными двух драгдилеров, занимавшихся перевозкой наркотиков из Ленинградской области в Подмосковье. На двоих им дали 15 лет колонии строгого режима.



Как установили следователи, перевозкой запрещенных веществ подельники занимались в течение нескольких месяцев. Наркотики из лаборатории в Ленинградской области они перевозили в Подмосковье и передавали закладчикам, рассказала пресс-служба МВД России.

«32-летнему фигуранту назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, а его сообщнику — 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.