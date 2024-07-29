Возившим наркотики из Ленобласти в Подмосковье дали 15 лет колонии на двоих

Суд признал виновными двух драгдилеров, занимавшихся перевозкой наркотиков из Ленинградской области в Подмосковье. На двоих им дали 15 лет колонии строгого режима.
Как установили следователи, перевозкой запрещенных веществ подельники занимались в течение нескольких месяцев. Наркотики из лаборатории в Ленинградской области они перевозили в Подмосковье и передавали закладчикам, рассказала пресс-служба МВД России.
«32-летнему фигуранту назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, а его сообщнику — 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.
О задержании драгдилеров «Фонтанка» рассказывала в сентябре прошлого года. Тогда сотрудники новгородского главка остановили BMW с двумя жителями Подмосковья. В салоне полицейские нашли пять килограммов синтетического наркотика. В беседе задержанные рассказали о наличии тайника в Ленинградской области — он был оборудован в корнях дерева, откуда извлекли еще три килограмма синтетики.