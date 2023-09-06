Задержанные на М-11 заставили полицейских заглядывать под коряги в Ленобласти

Межрегиональные перевозчики запретного попались новгородской полиции по пути из Петербурга в родное Подмосковье. Как выяснилось, всю дурь из Ленинградской области они не вывезли.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД 6 сентября, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков новгородского главка вышли на след двух предполагаемых наркокурьеров и задержали их трассе М-11 «Нева».
Из машины достали двух жителей Московской области и пять килограммов вызывающей привыкание синтетики. Водитель и пассажир не стали отпираться: товар везли из тайника под Петербургом в Подмосковье для передачи закладчикам.
Беседа была настолько плодотворной, что оперативники съездили в Ленинградскую область, где выкопали тайник, оборудованный в корнях дерева. Там прятали ещё три килограмма кристаллов.
Взамен мужчины получили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Оба уже под стражей. Полицейские продолжают искать, что и где они закопали, а также устанавливают соучастников.