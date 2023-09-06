Задержанные на М-11 заставили полицейских заглядывать под коряги в Ленобласти

Межрегиональные перевозчики запретного попались новгородской полиции по пути из Петербурга в родное Подмосковье. Как выяснилось, всю дурь из Ленинградской области они не вывезли.



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД 6 сентября, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков новгородского главка вышли на след двух предполагаемых наркокурьеров и задержали их трассе М-11 «Нева».