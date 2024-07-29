Купались недалеко от пляжа со спасателями. Гибель ребенка в карьере под Петербургом стала уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Ломоносовском районе Ленобласти. Мальчик утонул в карьере, пытаясь достать игрушку.
По данным следствия, 28 июля 9-летний мальчик вместе с матерью и братом отдыхал у водоема в карьере Таменгонт-1 на территории Пениковского сельского поселения. Оставшись в воде без присмотра, ребенок потянулся за игрушкой, ушел под воду и утонул. На берегу карьера оборудован пляж, где дежурят спасатели, но семья отдыхала в 100 метрах от него, сообщает 29 июля пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следователи устанавливают причины и условия, которые привели к гибели мальчика.
СК призывает родителей не оставлять детей одних даже на короткое время. «Как показывает следственная практика, подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых», — отмечает ведомство.