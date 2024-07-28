Обещанный Петербургу дождь ушел в другой регион. Готовьтесь к горячему понедельнику

Циклон, который, по прогнозам, должен был принести дожди и прохладу в Петербург с воскресенья на понедельник, ушел в Псковскую и Новгородскую области.

Завтра, 29 июля, в Санкт-Петербурге ожидается до 25 градусов тепла, дожди если и пройдут, то кратковременные и местами. Об этом в своем телеграм-канале 28 июля сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«А вот в дальнейшем станет прохладнее, так как установится ветер северных направлений и воздушная масса поменяется, — отмечает синоптик. — Кратковременных дождей впереди много, и это тоже не даст дополнительно прогреваться воздуху. Но о будущей погоде поговорим завтра».