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    Обещанный Петербургу дождь ушел в другой регион. Готовьтесь к горячему понедельнику

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    Циклон, который, по прогнозам, должен был принести дожди и прохладу в Петербург с воскресенья на понедельник, ушел в Псковскую и Новгородскую области.

    Завтра, 29 июля, в Санкт-Петербурге ожидается до 25 градусов тепла, дожди если и пройдут, то кратковременные и местами. Об этом в своем телеграм-канале 28 июля сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «А вот в дальнейшем станет прохладнее, так как установится ветер северных направлений и воздушная масса поменяется, — отмечает синоптик. — Кратковременных дождей впереди много, и это тоже не даст дополнительно прогреваться воздуху. Но о будущей погоде поговорим завтра».

    Также Александр Колесов отметил, что 28 июля для погодных наблюдений в Петербурге — дата историческая, так как именно в этот день в 2010 году в Санкт-Петербурге впервые в истории города температура воздуха превысила отметку в +35 градусов.

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    Александр КолесовСиноптикПетербургПрогноз погодыЦиклонДождь
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