Bloomberg: на предвыборную кампанию Камалы Харрис пожертвовали $ 200 миллионов за неделю

На предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис пожертвовали 200 миллионов долларов за неделю. Это случилось после того, как она объявила о своем участии в президентских выборах, пишет Bloomberg 28 июля со ссылкой на заместителя руководителя кампании Харрис Роба Флаэрти.
Рекордный показатель был отмечен уже в первый день ее кампании: штаб получил пожертвований на 81 миллион долларов. 66 % суммы поступило от новых доноров. Также Флаэрти сообщил, что штаб зарегистрировал 170 000 новых волонтеров.
Объем привлеченных средств и скорость их сбора демонстрирует, по предположению Bloomberg, энтузиазм демократов и их готовность объединиться вокруг кандидатуры вице-президента. К тому же Харрис успели публично поддержать бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель.
По данным Forbes, у кампании Байдена на счетах в начале июля было $ 96 миллионов, у экс-президента США Дональда Трампа — $ 128 миллионов.
Опрос Reuters и Ipsos показал, что Харрис обошла Трампа: за нее готовы проголосовать 44 % избирателей, а за Трампа — 42 %.
Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке, но останется на посту до истечения срока полномочий. В качестве альтернативы себе он поддержал своего вице-президента Камалу Харрис.