Bloomberg: на предвыборную кампанию Камалы Харрис пожертвовали $ 200 миллионов за неделю

На предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис пожертвовали 200 миллионов долларов за неделю. Это случилось после того, как она объявила о своем участии в президентских выборах, пишет Bloomberg 28 июля со ссылкой на заместителя руководителя кампании Харрис Роба Флаэрти.

Рекордный показатель был отмечен уже в первый день ее кампании: штаб получил пожертвований на 81 миллион долларов. 66 % суммы поступило от новых доноров. Также Флаэрти сообщил, что штаб зарегистрировал 170 000 новых волонтеров.

Объем привлеченных средств и скорость их сбора демонстрирует, по предположению Bloomberg, энтузиазм демократов и их готовность объединиться вокруг кандидатуры вице-президента. К тому же Харрис успели публично поддержать бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель.

