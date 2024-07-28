МОК удалил видео с пародией на «Тайную вечерю» с церемонии открытия ОИ-2024 в Париже. Оргкомитет принес извинения

Международный олимпийский комитет (МОК) удалил видеоролик с несколькими эпизодами церемонии открытия Олимпиады в Париже с YouTube-канала Olympics и со своего официального сайта.

Директор по коммуникациям организационного комитета Игр Анн Дескамп заявила на брифинге, что оргкомитет в целом в Париже и режиссер Тома Жолли в частности не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия.



«Не было намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества. Если кого-то это оскорбило, нам очень жаль», — сказала Дескамп.

