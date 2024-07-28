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    МОК удалил видео с пародией на «Тайную вечерю» с церемонии открытия ОИ-2024 в Париже. Оргкомитет принес извинения

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    Международный олимпийский комитет (МОК) удалил видеоролик с несколькими эпизодами церемонии открытия Олимпиады в Париже с YouTube-канала Olympics и со своего официального сайта.

    Директор по коммуникациям организационного комитета Игр Анн Дескамп заявила на брифинге, что оргкомитет в целом в Париже и режиссер Тома Жолли в частности не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия.

    «Не было намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества. Если кого-то это оскорбило, нам очень жаль», — сказала Дескамп.

    Ранее Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам», а в РПЦ усмотрели в церемонии открытия «презрение к европейской цивилизации и христианству».

    Организаторы показали постановку, сильно напоминающую «Тайную вечерю», за исключением того, что Иисуса и его учеников изображали бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. Также волну негодования зрителей вызвали перформанс наездницы Флорианы Иссер, которую приняли за одного из библейских всадников Апокалипсиса, и выступление метал-группы Gojira с участием обезглавленной королевы Марии-Антуанетты.

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