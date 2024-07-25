Первому человеку в мире, родившемуся от ЭКО, исполнилось 46 лет. Как сложилась судьба «ребенка из пробирки»

Первый человек в мире, родившийся посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), появился на свет 25 июля 1978 года в Англии. Сегодня «ребенку из пробирки» Луизе Браун исполняется 46 лет. О том, каково быть первой, кого зачали вне человеческого тела, Луиза рассказала журналистам Time. Джон и Лесли Браун не могли родить ребенка около девяти лет. Супруги были в таком отчаянии, что согласились на эксперимент, который им предложил гинеколог Патрик Степто, ученый Роберт Эдвардс и эмбриолог Джин Парди. Группа исследователей уже десяток лет изучала способы искусственного оплодотворения, но ни один эксперимент не закончился успехом. Принявшие предложение ученых Брауны не знали, что позади было 282 неудачные попытки. Из этого числа экспериментов забеременеть удалось лишь пяти женщинам, но ни один эмбрион не выжил.

В ноябре 1977 года в Англии случилось настоящее чудо. Лесли Браун забеременела путем искусственного оплодотворения. С этого момента общественность начала с нетерпением ждать появления на свет необычного ребенка. В день родов, 25 июля 1978 года, журналисты со всего мира стояли у стен родильного дома в Олдхэме, ожидая новостей. Роды Лесли Браун назвали самыми долгожданными за последние, возможно, две тысячи лет. Операцию кесарево сечение, которую делали Лесли, снимали на камеру. Врачи хотели доказать общественности, что фаллопиевы трубы женщины были повреждены, и значит, естественное зачатие ребенка было невозможным. А значит, эксперимент удался и малышка была действительно зачата в пробирке.

«У моих родителей не было выбора, делать ли это публичным… Если бы со мной было что-то не так, это был бы конец ЭКО», — рассказывает Луиза.

Однако семья обзавелась большим количеством недоброжелателей. В большинстве случаев это были члены религиозных общин. Некоторые считали, что у ребенка, рожденного таким способом, не будет души. Также эксперимент, давший в последующем жизнь миллионам детей, называли игрой в Бога. Сейчас Луиза Браун, зачатая вне материнского тела, живет обычной жизнью. Она замужем и воспитывает двоих детей — семнадцатилетнего Кэмерона и десятилетнего Эйдена Патрика.