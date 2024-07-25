Полиция с бронетехникой и собаками ловила незаконных мигрантов на дорогах Петербурга и области

Ночью с 24 на 25 июля на магистралях Петербурга и Ленинградской области прошел масштабный профилактический рейд. Сотрудники полиции выявляли нарушения миграционного законодательства.

На автодорогах выставили 25 контрольно-пропускных пунктов полиции. Были задействованы около 250 сотрудников разных подразделений: от ДПС и ППС до миграционной полиции, оперативников и кинологов с собаками, рассказали 25 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Участие в рейде приняли также сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти и Росгвардия.

В общей сложности полицейские остановили более 3 тысяч автомобилей и проверили порядка 3600 человек. Было выявлено более 300 административных правонарушений, половина из них — в сфере миграционного законодательства, остальные — по линии ГИБДД.

Также во время рейда выявили несколько преступлений, связанных с наркотиками и подделкой миграционных документов. По ним решают вопрос о возбуждении уголовных дел.