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    Полиция с бронетехникой и собаками ловила незаконных мигрантов на дорогах Петербурга и области

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    Ночью с 24 на 25 июля на магистралях Петербурга и Ленинградской области прошел масштабный профилактический рейд. Сотрудники полиции выявляли нарушения миграционного законодательства.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    На автодорогах выставили 25 контрольно-пропускных пунктов полиции. Были задействованы около 250 сотрудников разных подразделений: от ДПС и ППС до миграционной полиции, оперативников и кинологов с собаками, рассказали 25 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Участие в рейде приняли также сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти и Росгвардия.

    В общей сложности полицейские остановили более 3 тысяч автомобилей и проверили порядка 3600 человек. Было выявлено более 300 административных правонарушений, половина из них — в сфере миграционного законодательства, остальные — по линии ГИБДД.

    Также во время рейда выявили несколько преступлений, связанных с наркотиками и подделкой миграционных документов. По ним решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

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